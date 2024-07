Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc ra mắt trang Zalo nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự an toàn giao thông và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 2 tháng vận hành thử nghiệm, đến nay, trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh” được đưa vào hoạt động chính thức.

Mã QR để người dân gửi thông tin vi phạm về Phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đây là một kênh thông tin do Phòng CSGT Quảng Ninh là đơn vị quản lý, vận hành, thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản hồi kiến nghị, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tin cung cấp được bảo đảm an toàn, theo đúng quy chế quản lý, sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác.

Thời gian qua, mặc dù lực lượng CSGT và các lực lượng chức năng có liên quan đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm.

Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông, nơi đặt hệ thống giám sát camera giao thông ở Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Vì vậy, việc ra mắt trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ninh” được kỳ vọng sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc phát hiện, ghi nhận các vi phạm. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Đây được coi là một bước đi mới của Công an Quảng Ninh trong thực hiện chuyển đổi số, nhằm tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.