Cụ bà Girijamma trong căn nhà của mình ở bang Karnataka.

Girijamma, sống cùng con trai trong căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô nghèo tại Koppal, bang Karnataka (Ấn Độ). Trong nhà chỉ có vẻn vẹn 2 bóng đèn LED thắp sáng. Mỗi tháng, hoá đơn tiền điện của cụ bà 90 tuổi này chỉ khoảng 23.000 đồng.

Bà là một trong những người được kết nối điện theo chương trình Bhagya Jyoti, nhận được mức giá điện tối thiểu.

Tuy nhiên, tháng vừa rồi, cụ bà Girijamma nhận được cú sốc lớn khi nhìn thấy hoá đơn điện lên đến 1.259 USD (khoảng 29,5 triệu đồng). "Tôi chỉ có vài bóng đèn trong nhà và hóa đơn của tôi chưa bao giờ vượt quá 23.000 đồng. Hoá đơn tháng 5 là một cú sốc đối với chúng tôi", bà chia sẻ.

Ngay sau khi tin tức lan truyền, các nhân viên điện lực đã ngay lập tức đến nhà bà để kiểm tra. Họ phát hiện ra rằng công tơ của gia đình bà gặp trục trặc, khiến chỉ số tăng lên bất thường.

Cuối cùng, bà Girijamma không phải thanh toán hoá đơn điện bất thường ấy và được đảm bảo sẽ có người sửa lại công tơ cho bà, theo Timesofindia.

Hóa đơn tiền điện cao ngất ngưởng ở Karnataka trong tháng 5 đã khiến nhiều người tiêu dùng bị sốc. Sadashiva Acharya, một chủ nhà ở Ullal, cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười vì hoá đơn tiền điện. Thông thường, tiền điện mỗi tháng của gia đình Sadashiva rơi vào khoảng 36,56 USD (hơn 860.000 đồng).

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, tiền điện tháng 5 của gia đình lên đến 9.399 USD (hơn 221 triệu đồng). Gia đình anh làm đơn lên công ty cung cấp điện và họ đã nhận lỗi về mình. Cuối cùng, anh chỉ phải thanh toán hoá đơn đã sửa đổi trị giá 34,53 USD (gần 813.000 đồng). Đại diện công ty điện cho biết hoá đơn tiền điện nhà Sadashiva bị in sai do lỗi của máy.

Năm ngoái, một người đàn ông ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bị choáng váng, mệt phát ốm và đi bệnh viện vì nhận được hóa đơn tiền điện gần 10.000 tỷ đồng. Công ty điện lực địa phương khi đó nói rằng con số trên hoá đơn là không chính xác.

"Nhân viên đã điền nhầm một mã số vào mục ghi số tiền, khiến hóa đơn đội lên cao như vậy", đại diện công ty cho biết.

Sau đó, công ty gửi đến gia đình hoá đơn khác chỉ khoảng 383.000 đồng.