Ngày 13/7, lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h ngày 12/7, ông Thái Bá N. (70 tuổi, trú xóm 1, xã Sơn Hải) đang đạp xe trên đường thì bị một thanh niên cầm gậy gỗ từ phía sau lao tới đánh liên tiếp vào đầu và gáy.

Do bị đánh bất ngờ cùng với vết thương quá nặng nên ông N. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với các phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

“Đến hơn 19h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa công bố danh tính đối tượng", lãnh đạo UBND xã Sơn Hải cho biết.