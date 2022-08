Cụ ông lái chiếc xe Rolls Royce cổ trong gần 77 năm

Rolls Royce được biết đến là nhà sản xuất những chiếc xe sang trọng nhất trên thế giới. Rolls Royce sử dụng những vật liệu chất lượng cao và sự chăm chút kỹ lưỡng cho từng chiếc xe xuất xưởng. Xe Rolls Royce cũng rất đáng tin cậy. Theo một cuộc khảo sát, khoảng 65% số xe Rolls Royce từng được sản xuất vẫn đang chạy trên đường và vẫn trong tình trạng hoạt động.

Đơn cử như câu chuyện về cụ ông tên là Allen Swift (ở Mỹ), người đã lái chiếc xe Rolls Royce trong gần 77 năm.

Cụ ông Allen Swift lái chiếc xe Rolls Royce cổ trong gần 77 năm

Năm 1928, ông Allen Swift buộc phải đưa ra một quyết định rất khó khăn về cuộc đời mình. Lúc đó Allen Swift bước sang tuổi 26 và cha ông yêu cầu ông gắn bó với công việc kinh doanh vàng lá của gia đình. Nếu ông Swift đồng ý, thì ông có quyền lựa chọn mua bất kỳ chiếc xe nào mà mình muốn.

Thời điểm đó, ông Swift quyết định ở lại công ty gia đình và bắt đầu tìm kiếm một chiếc xe tốt. Một người bạn đã gợi ý về Rolls Royce. Ông cũng đã lái xe từ West Hartford, Connecticut, đến nhà máy Rolls-Royce của Mỹ ngay bên kia biên giới ở Springfield, Massachusetts.

Sau khi mua chiếc Rolls Royce của mình, ông Swift đã lái chiếc xe này hàng ngày cho đến năm 1958 và đều đặn cho đến năm 1991, khi ông 88 tuổi.

Đến năm 2003, ông Swift đã đi được quãng đường 172.000 dặm, tương đương 276.807,2 km. Suốt thời gian đó, chiếc xe không bao giờ bị hỏng. Vào năm 1994, Rolls Royce đã công nhận ông Swift là sở hữu một chiếc xe Rolls Royce lâu nhất trong lịch sử. Ông đã được tặng một bức tượng bằng pha lê của Spirit of Ecstasy.

Nội thất nguyên bản của xe.

Lúc đó, ông Swift đã chọn một chiếc Rolls Royce Phantom hoàn toàn mới. Riêng chiếc Rolls-Royce cũ của mình, ông đã sơn lại với màu xanh lá cây hai tông đậm nhạt vì nó không phải là màu phổ biến trên xe hơi vào thời điểm đó.

Chiếc xe hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Springfield.

Vì kinh doanh vàng lá, nên trên chiếc xe của ông Swift cũng có in hình lá vàng và chữ bằng vàng trên đó. Chiếc xe cổ có thân xe Piccadilly roadster do Brewster & Co. Coachworks chế tạo với mui có thể chuyển đổi và ghế ngồi có thể chuyển đổi với cửa thứ ba ở khoang hành khách.

Chỉ hai tháng trước khi qua đời vào năm 2005, ông Swift đã quyên góp 1 triệu USD cho Viện bảo tàng Springfield. Sau khi ông qua đời, chiếc xe đã được chuyển cho bảo tàng và hiện nó luôn là tâm điểm chú ý của tất cả các cuộc triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Springfield.

Theo Cartoq