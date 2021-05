30/04/2016

“Biển Cửa Lò rất an toàn, du khách có thể thoải mái tắm biển, vui chơi. Mọi dịch vụ đều đảm bảo an toàn” – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) khẳng định.