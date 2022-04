Biển người đổ về bờ biển Cửa Lò xem màn pháo hoa rực trời khai hội du lịch

Chương trình khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Nghệ đến du khách trong nước và quốc tế. Tuần lễ du lịch được triển khai sớm hơn so với mọi năm với thông điệp “tuần lễ du lịch” với các đặc trưng riêng biệt của thị xã biển Cửa Lò.

Đến xem biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa thu hút hàng vạn người đến chật cứng khu vực quảng trường Bình Minh (TX.Cửa Lò).

Hàng vạn người đến xem đêm khai hội du lịch Cửa Lò 2022 - Ảnh: Quốc Huy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghệ An cho biết, Nghệ An là mảnh đất “gió Lào, cát trắng”, may mắn được bù đắp bởi khung cảnh, non nước hữu tình, nơi có núi, có sông, có rừng, có biển, quấn quyện với nhau tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú “như tranh họa đồ”, say đắm lòng người.

Không chỉ vậy, Nghệ An còn tự hào là vùng đất có bề dày về truyền thống, nơi vọng vang hào khí cách mạng sục sôi, chất chứa nhiều giá trị văn hóa – lịch sử đậm đà bản sắc, với với hơn 1.000 di tích, trong đó có 131 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 20 lễ hội văn hóa truyền thống; nhiều danh thắng đã được, quốc gia, quốc tế công nhận.

“Mảnh đất Nghệ An với những câu ca, lắng đọng lại trong tâm hồn bạn bè và du khách về một "Xứ Nghệ ân tình, Xứ Nghệ nên thơ"; đã và đang trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trên hành trình di sản miền Trung. Đến với Nghệ An, du khách sẽ được thấy, được nghe, được khám phá những hấp dẫn và đa dạng từ thiên nhiên, lịch sử, văn hoá và con người xứ Nghệ” – ông Long gửi thông điệp.

Hoà chung trong bức tranh nhiều màu sắc đó, Cửa Lò nổi bật lên như viên ngọc xanh của biển cả, với bãi cát dài, mịn, thoải đều, cộng với tình người thân thiện, mến khách, đầy sâu lắng, đã đưa Cửa Lò được xướng tên trang trọng trên bản đồ du lịch biển Việt Nam.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu trên sân khấu

Về với Cửa Lò hôm nay, du khách dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị Biển năng động, sầm uất, có kết cấu hạ tầng hiện đại với nhiều nhà nghỉ, khách sạn, có thể phục vụ cho trên 3 vạn du khách lưu trú mỗi ngày…

Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022, được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Và đây cũng là hoạt động cụ thể, thiết thực khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch COVID-19 gây ra.

“Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022, được tổ chức đúng vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, càng làm long trọng thêm giá trị của lễ khai mạc ngày hôm nay. Chúng ta tự hào là con Rồng - cháu Tiên, là con cháu của các vị Vua Hùng đã gây dựng nên đất nước Văn Lang, Âu Lạc và đánh thắng giặc ngoại xâm, đặt nền móng cho nước Việt Nam hùng cường ngày nay” – ông Long hào hùng chia sẻ.

Hàng vạn người đến xem đêm diễn

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Khu vực Quảng trường Bình Minh chật cứng người xem

Gần như không còn chỗ trống

Lung linh đêm hội

Chương trình bắn pháo hoa

Màn pháo hoa mãn nhãn

Quốc Huy