Khi Murphy Shaw đang tận hưởng buổi lướt sóng cùng với những người khác vào sáng (6/9) trên bãi biển South Broulee, phía nam bang New South Wales, chàng trai bất ngờ phát hiện một chiếc cửa của máy bay đang từ trên trời lao xuống đất. Sau đó, nhóm lướt sóng hoảng loạn khi nhận ra cánh cửa có vẻ sắp rơi trúng một ngư dân trên bãi biển vắng.

"Có vẻ như nó đang lao thẳng về phía bãi biển. Mọi người ở dưới nước đều cố gắng thu hút sự chú ý của ngư dân đang câu cá, chúng tôi không muốn phải chứng kiến điều gì đó khủng khiếp", Shaw nhớ lại.

Murphy Shaw chứng kiến cánh cửa máy bay lao xuống bãi biển. Ảnh: Daily Mail

May mắn cánh cửa rơi xuống bụi rậm ven biển cách ngư dân 20m. Dù nghe thấy "tiếng va đập lớn", nhưng ngư dân dường như "hoàn toàn không bị nao núng".

"Anh ta chỉ tiếp tục công việc của mình, thực sự rất bình tĩnh”, Shaw cho hay.

Cùng chứng kiến sự việc có ông Josh Waterson. Người đàn ông kể lại bản thân đã nghe thấy tiếng máy bay bay qua nhà vào sáng 6/9. Ông nhìn lên, và thấy một vật thể đang bay trong không trung, trong khi con gái ông vừa đi ra biển để bơi.

Ông Josh Waterson cho biết cánh cửa máy bay chỉ mất 30 giây rơi từ trên trời xuống biển. Ảnh: ABC News

"Tiếng ồn của máy bay đột ngột dừng lại. Điều đó khiến tôi chú ý, máy bay thay đổi độ cao ngay tức thì. Tôi đã gọi cho con bé, và nói 'Hãy cẩn thận, có một cánh cửa đang lao tới", ông Waterson nhớ lại.

Sau đó, cánh cửa máy bay đã rơi cách vị trí của con gái ông khoảng 50m về phía nam. "Tôi nghĩ chúng tôi thực sự may mắn khi cánh cửa rơi xuống bãi biển, và không ai bị thương", anh Waterson nói.

Cánh cửa từ trên trời rơi xuống thuộc về chiếc máy bay RV-10 có 4 chỗ ngồi của Mỹ do tư nhân sở hữu. Dù máy bay mất cửa giữa không trung, nhưng phi công cùng hành khách đã may mắn hạ cánh an toàn.

Theo ABC News, phi công đã nói với nhân viên sân bay rằng "chốt cửa không được khóa đúng cách" nên dẫn tới vụ việc bất ngờ.

"Năm phút sau sự việc, ai đó đã nhặt cánh cửa và đi ra khỏi bãi biển, vác nó trên đầu như một tấm ván cũ", Shaw cho biết thêm.

Bãi biển South Broulee, phía nam bang New South Wales, Australia. Ảnh: ABC News

Tổng giám đốc điều hành Hiệp hội chủ sở hữu máy bay và phi công Australia Benjamin Morgan nhấn mạnh, sự cố như trên là "cực kỳ hiếm". Theo ông Morgan, ngành hàng không Australia luôn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hàng không ở mức cao nhất trên thế giới.

“Australia là một trong nước có hồ sơ an toàn hàng không tốt nhất trên thế giới. Các máy bay được hỗ trợ trên toàn quốc bởi đội ngũ kỹ sư bảo dưỡng chuyên nghiệp", ông Morgan khẳng định.