Cục An toàn thông tin là tổ chức thuộc Bộ TT&TT thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Trong tổ chức bộ máy của Cục An toàn thông tin, bên cạnh Văn phòng và các phòng chuyên môn, còn có 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC.

Với lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Bộ TT&TT đã xác định sứ mệnh “Tạo lập niềm tin số và bảo vệ người dân trên không gian mạng” và không gian phát triển mới là đảm bảo an toàn số ở mức cơ bản cho người dân trên không gian mạng, bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng; xây dựng nền công nghiệp an toàn thông tin mạng giống như công nghiệp quốc phòng; làm chủ Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, thông tin mạng Việt Nam.

Trụ sở của Cục An toàn thông tin được đặt tại tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Cầu

Giấy, Hà Nội.

Để góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh cho Cục An toàn thông tin nói chung và các Trung tâm VNCERT/CC, NCSC nói riêng, Cục An toàn thông tin vừa thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023.

Theo kế hoạch, đợt này Cục An toàn thông tin sẽ tuyển dụng 40 viên chức làm việc tại 2 đơn vị sự nghiệp của Cục là Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia là 20, với 10 vị trí làm việc tại TP Hà Nội gồm: Phòng, chống tấn công mạng; Thu thập, phân tích và cảnh báo sớm về an toàn thông tin; Điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin; Tư vấn, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin; Thông tin tuyên truyền về an toàn thông tin; Hợp tác quốc tế về an toàn thông tin; Hành chính – Tổng hợp; Văn thư lưu trữ; Kế hoạch – Tài chính; Kế toán.

Cũng có 20 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức, song Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam sẽ tuyển dụng vào 14 vị trí làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, bao gồm: Điều phối xử lý sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng; Tổ chức các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; Nghiên cứu, thiết kế hệ thống an toàn thông tin; Quản lý mã số quảng cáo và tên định danh; Ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng; Ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng; Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác; ây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác; Xây dựng, áp dụng, đánh giá quy trình, quy định an toàn thông tin theo chuẩn về an toàn thông tin; Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, công nghệ, kỹ thuật, giải pháp về an toàn thông tin mạng; Hành chính – Tổng hợp; Văn thư lưu trữ; Kế hoạch – Tài chính; Kế toán.

Ngoài các điều kiện chung, các ứng viên đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục An toàn thông tin còn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về trình độ đào tạo và kỹ năng đối với từng vị trí công việc.

Thời gian các ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển viên chức của Cục An toàn thông tin sẽ kéo dài trong 30 ngày, kể từ ngày 22/8/2023 đến ngày 22/9/2023. Các ứng viên có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Văn thư Cục An toàn thông tin, tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần); hoặc nộp qua đường bưu điện.

Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Danh sách thí sinh đủ điều kiện sẽ được thông báo cụ thể trên Website của Cục An toàn thông tin tại địa chỉ ais.gov.vn

Ứng viên đủ điều kiện sẽ dự thi tuyển viên chức theo 2 vòng, trong đó vòng 1 thi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức chung và ngoại ngữ tiếng Anh; vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Cục An toàn thông tin dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển viên chức trong quý III và quý IV năm nay, tại Hà Nội. Thời gian và địa điểm thi tuyển cụ thể sẽ được Cục thông báo trên website ais.gov.vn.

Các ứng viên có thể xem nội dung chi tiết thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cục An toàn thông tin trên Cổng thông tin điện tử mic.gov.vn của Bộ TT&TT và website của Cục tại địa chỉ ais.gov.vn.