{"article":{"id":"2221383","title":"Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo nguy cơ cháy, nổ bình gas","description":"Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã ghi nhận không ít sự cố cháy, nổ liên qian đến khí và bình gas. Những sự cố này đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.","contentObject":"<p>Ngày 15/8, tại số nhà 42 trên đường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra một vụ nổ khí gas.</p>

<p>Vụ nổ đã khiến 4 người bị thương, nhiều đồ vật bị thổi văng ra khỏi ngôi nhà. Thông tin từ bệnh viện cho biết, các nạn nhân đều được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, bỏng hô hấp.</p>

<p>Trước đó, ngày 7/6, một vụ cháy liên quan tới bình gas cũng được ghi nhận tại TP Thủ Đức (TP.HCM).</p>

<p>Cụ thể, khi hai nhân viên của một quán cơm đang nướng thịt thì bình gas loại 9 kg gần đó bốc cháy dữ dội, lan sang các vật dụng xung quanh. Vụ cháy đã khiến 3 người bị bỏng và một số tài sản khác bị hư hỏng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-5-1-1017.jpg?width=768&s=CkeZbLMIEBydgAwTGiUVbg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-5-1-1017.jpg?width=1024&s=100vOCE3V7b01vgoZmt0WA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-5-1-1017.jpg?width=0&s=PTzmoPuSe3WKo4tU2Vv0FQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-5-1-1017.jpg?width=768&s=CkeZbLMIEBydgAwTGiUVbg\" alt=\"W-hien-truong-vu-no-5-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-5-1-1017.jpg?width=260&s=O_-nQ3Xs3dC2W9wizVXRVg\"></picture>

<figcaption>Hiện trường vụ nổ khí gas trên đường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội)</figcaption>

</figure>

<p>Một vụ nổ khác cũng được ghi nhận vào sáng ngày 25/4, trên địa bàn xã Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội). Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, sức nổ mạnh đã khiến nhiều cửa kính bị vỡ vụ, hai xe máy và ô tô bị hư hỏng.</p>

<p>Thực tế, chỉ cần tìm kiếm cụm từ “nổ bình gas” hay “rò rỉ gas”, chúng ta có thể nhận được rất nhiều kết quả về những sự cố liên quan tới sử dụng bình gas trên cả nước.</p>

<p>Do đó, để đảm bảo an toàn khi sử dụng gas, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo các hộ kinh doanh, các hộ gia đình cần có các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.</p>

<p><strong><em>Thứ nhất</em></strong>, về thiết bị, cần lựa chọn bình chứa có nguồn gốc xuất xứ, phù hợp với hợp đồng mua bán. Bình chứa phải còn nguyên hình dạng thiết kế ban đầu, đã được kiểm định và còn hạn sử dụng. Bên cạnh đó, bình chứa phải được niêm phong đúng quy định, đảm bảo đúng khối lượng theo thiết kế, nhãn hiệu, tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.</p>

<p><strong><em>Thứ hai</em></strong>, lựa chọn bếp gas và các phụ kiện chính hãng, bếp phải có các thiết bị an toàn như rơ-le an toàn khi tắt lửa, rơ-le an toàn khi quá nhiệt, bếp gas mini cũng phải có van an toàn ngắt trực tiếp.</p>

<p><strong><em>Thứ ba</em></strong>, khi lắp đặt bình chứa gas, không được lắp đặt trong phòng kín, hầm kín. Bình chứa gas phải được đặt ở vị trí thẳng đứng. Khu vực đặt bình chứa gas phải thông thoáng, đảm bảo nếu không may có tình trạng rò rỉ khí dầu mỏ hóa lỏng nào cũng không có nguy cơ gây cháy.</p>

<p><strong><em>Thứ tư</em></strong>, các thiết bị điện phải cách khu vực đặt bình chứa gas tối thiểu 1,5 m.</p>

<p><strong><em>Thứ năm</em></strong>, tuyệt đối không sang chiết, nạp gas trái phép, không đảm bảo an toàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-1-1-1018.jpg?width=768&s=Y1U2uFkhzkRaD0AVhF-wNQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-1-1-1018.jpg?width=1024&s=PVLl4tJ5l-y6CoTWHhUCYg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-1-1-1018.jpg?width=0&s=KXBeJg5G3XJFXRNMuDkfMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-1-1-1018.jpg?width=768&s=Y1U2uFkhzkRaD0AVhF-wNQ\" alt=\"w-hien-truong-vu-no-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-hien-truong-vu-no-1-1-1018.jpg?width=260&s=7KHu9pCETgDys5sb9U4GAg\"></picture>

<figcaption>Nổ khí gas gây thiệt hại lớn về tài sản và người</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo, khi có sự cố rò rỉ gas, phải báo động cho tất cả mọi người di chuyển ra khu vực an toàn. Cần đóng ngay van bình chứa gas, xác định vị trí rò rỉ để bịt lại bằng băng keo hoặc trát xà phòng.</p>

<p>Khi phát hiện có rò rỉ gas, tuyệt đối không sử dụng lửa hoặc các thiết bị, đồ dùng có thể phát sinh lửa, nguồn nhiệt. Không bật công tắc, thiết bị điện để tránh phát sinh tia lửa có thể gây cháy nổ, không dùng điện thoại di động.</p>

