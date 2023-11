Ngày 25/11, đã xảy ra vụ cháy liên quan tới chiếc xe bồn chở nhiên liệu trên đường Nguyễn Văn Linh (TP.HCM) hướng ra Quốc lộ 1.

Theo những người chứng kiến, chiếc xe đã bị rò rỉ nhiên liệu và bốc cháy. Thấy vậy, những người đi đường đã hô hoán, cảnh báo tài xế để cho xe vào lề đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường và tiến hành công tác dập lửa. Dù không gây thiệt hại quá nặng nề nhưng vụ cháy cũng khiến cho tài xế bị thương trong quá trình tiếp cận đám cháy để dập lửa.

Lực lượng chức năng diễn tập xử lý sự cố xe bồn chở nhiên liệu

Trước đó, vào ngày 16/5, một xe bồn chở xăng đang lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Gia Lai đi Kon Tum cũng bất ngờ nổ lốp rồi bốc cháy. Ngọn lửa ngay sau đó lan ra các khu vực khác. Rất may lúc đó bên trong xe bồn không còn xăng nên ước tính thiệt hại chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Một vụ cháy đáng chú ý liên quan tới xe bồn chở nhiên liệu xảy ra vào ngày 3/2 trên địa bàn huyện Nhà Bè (TP.HCM). Theo đó, xe bồn chở theo 23.000 lít xăng đang đỗ ở lề đường đã bất ngờ bốc cháy. Lửa sau đó đã cháy lan sang 3 nhà dân ở gần đó do nhiên liệu rò rỉ từ xe bồn chảy lan ra xung quanh.

Người dân đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không thành. Lực lượng PCCC đã phải mất gần một giờ mới có thể khống chế đám cháy. Vụ việc khiến nhiều tài sản trong 3 căn nhà bị thiêu rụi, xe bồn bị cháy đen một phần.

Lực lượng PCCC khuyến cáo, các đơn vị cần diễn tập các tình huống cháy, nổ xe bồn

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, xe bồn chở nhiên liệu có đặc thù khác biệt so với các xe chở các loại hàng hóa khác, đơn cử như khi chuyển hướng hoặc phanh gấp, nếu xe chở đầy nhiên liệu có thể có tình trạng nhiên liệu giãn nở, không đảm bảo an toàn khi vận chuyển. Trong khi nếu chở quá ít nhiên liệu so với dung tích xe cũng có thể gây ra tình huống mất an toàn.

Do đó, vị đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo, những người vận hành, các tài xế xe bồn cần tuân thủ đúng quy trình, quy định khi vận hành loại hình phương tiện đặc thù này.

Theo đó, phải có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn theo tiêu chuẩn PCCC. Xe chở nhiên liệu phải có biểu tượng và cảnh báo “CẤM LỬA” theo quy định được nêu trong Thông tư số 149/2020/TT-BCA.

Đơn vị quản lý, chủ xe, tài xế cần đảm bảo hệ thống điện, nhiên liệu và các thiết bị trên xe không phát sinh ra tia lửa điện…

Xe cũng cần phải trang bị các thiết bị chữa cháy theo quy định như ít nhất 2 bình bột chữa cháy xách tay (loại từ 4kg), kìm cộng lực, đèn pin phòng lửa, búa… Đối với xe vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên cần trang bị ít nhất 3 bình chữa cháy.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng nêu rõ, động cơ của xe bồn chở nhiên liệu phải được cách ly với khoang chứa hàng hóa bằng vật liệụ không cháy hoặc buồng đệm. Ống xả của động cơ cũng phải được che chắn kỹ càng, đảm bảo an toàn chống cháy nổ.

Các xe bồn cũng phải có xích tiếp đất để chuyển hóa toàn bộ điện tích thành dòng diện, truyền xuống mặt đất để trung hòa điện, tránh gây cháy nổ.