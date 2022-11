Cục CSGT kiến nghị thu hẹp lô cốt ‘chiếm’ đường Nguyễn Xiển để giảm ùn tắc

Liên quan đến tình trạng ùn tắc do rào chắn thi công dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chiếm 2/3 đường Nguyễn Xiển (Hà Nội), đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ phối hợp cùng Phòng CSGT Công an Hà Nội nắm bắt tình hình.

Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT cho biết, việc thi công trên tuyến đường Nguyễn Xiển trong hệ thống đường Vành đai 3 là cửa ngõ ra, vào thành phố nhưng đơn vị thi công và cơ quan chức năng có liên quan chưa có phương án phân luồng từ xa khiến ùn tắc giao thông.

Dãy lô cốt dọc đường Nguyễn Xiển ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông

Theo Thượng tá Lê Quang Hòa, đơn vị sẽ có kiến nghị gửi Công an TP Hà Nội, các đơn vị liên quan để sớm “hạ nhiệt” điểm ùn tắc này.

“Chúng tôi kiến nghị đơn vị thi công, cơ quan chức năng thực hiện rào chắn cơ động, làm đến đâu rào đến đó, khi hoàn thành phải hoàn trả mặt bằng ngay. Bên cạnh đó, kết hợp xén thêm vỉa hè mở rộng đường và bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn, hỗ trợ người tham gia giao thông. Việc phải luồng từ xa, thông tin tuyên truyền rộng rãi để người dân hạn chế đi vào tuyến đang thi công”, Thượng tá Lê Quang Hòa cho hay.

Tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra trên tuyến đường này

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội phải chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ an toàn giao thông, bố trí lực lượng phối hợp với CSGT, Thanh tra GTVT, chính quyền địa phương phân luồng đảm bảo an toàn, tránh gây ùn tắc.

Lắp đặt hệ thống biển báo công trường, biển chỉ dẫn… để hướng dẫn, phân luồng từ xa và tại chỗ cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Xiển hướng đi Linh Đàm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công theo từng giai đoạn, sớm thu hẹp rào chắn, trả lại lòng đường, tránh gây ùn tắc giao thông.

Chủ động phối hợp với các cơ quan đài, báo, chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân trong khu vực và người tham gia giao thông được biết.

Đề nghị UBND các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa, cây cảnh, lấn chiếm vỉa hè bán hàng... vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xiển, đặc biệt ở khu vực rào chắn thi công; không để xảy ra tình trạng các phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng.

Đề nghị Thanh tra Sở GTVT bố trí lực lượng phối hợp với CSGT, chủ đầu tư, nhà thầu thi công hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây tắc nghẽn trên đường Nguyễn Xiển.