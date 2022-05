Cục CSGT yêu cầu báo cáo vụ nghi CSGT ở Quảng Trị đánh tài xế gãy xương

Trao đổi với VietNamNet hôm nay, Trung tá Văn Son – Trạm trưởng Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Thanh tra Công an tỉnh thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh thông tin một tài xế bị cán bộ của đơn vị này đánh.

“Lãnh đạo đơn vị cũng đã có báo cáo ban đầu về vụ việc gửi lãnh đạo Cục CSGT sau khi Cục yêu cầu báo cáo”, Trung tá Son cho biết.

Chiếc xe tải do tài xế Hiếu điều khiển bị lập biên bản nhiều lỗi vi phạm. Ảnh: CTV

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 14/5, Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Trạm CSGT Hải Lăng trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải BKS 75C - 096.23 do tài xế Lê Hữu Hiếu (SN 1992, trú phường An Đông, TP Huế, tỉnh TT-Huế) đi theo hướng Bắc - Nam có dấu hiệu chở hàng quá tải, vượt chiều cao nên đã ra hiệu lệnh xe dừng lại và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tài xế Hiếu cố thủ trên cabin xe và liên tục gọi điện thoại.

Đến 17h cùng ngày, Tổ TTKS tiếp tục vận động nhưng tài xế này chỉ xuống xe, đóng cửa cabin và bỏ đi. Dù cán bộ CSGT thuyết phục nhưng tài xế vẫn không khai báo thông tin tên tuổi.

Nhận thấy sự việc có tính chất phức tạp, Trạm CSGT Hải Lăng đã có báo cáo với lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh để xử lý cho kéo xe về trạm cân trọng tải.

Khoảng 30 phút sau, anh Hiếu quay trở lại xe và xuất trình giấy tờ tùy thân, đăng ký phương tiện. Tuy nhiên, khi lên xe để lái vào khu vực cân thì tài xế tiếp tục cố thủ khoá cửa cabin và gọi điện thoại.

Thấy tài xế không chấp hành hiệu lệnh, Tổ Tuần tra kiểm soát buộc phải niêm phong và kéo xe vào trạm.

Qua làm việc, CSGT trạm Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Lê Hữu Hiếu về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao theo quy định và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng.

Đồng thời, Trạm CSGT Hải Lăng cũng đã lập biên bản chủ xe với lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Đến khoảng 20h cùng ngày, sau khi lập biên bản, phía tài xế, chủ xe đã không đồng ý ký vào biên bản. Cùng lúc này, tài xế Hiếu nói mình bị đau ở mạn sườn, chủ xe đã gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu ở Huế.

Anh Hiếu nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi bị xác định gãy xương sườn số 6 bên trái

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), các bác sĩ xác định tài xế Hiếu bị gãy xương sườn số 6 bên trái, sọ não tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Văn Thanh – GĐ Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thanh tra Công an tỉnh vào cuộc kiểm tra, xác minh.

Cũng theo Trung tá Văn Son, ngoài làm việc với Ban chỉ huy và cán bộ của Trạm, sáng 16/5, Thanh tra Công an tỉnh đã vào Bệnh viện Trung ương Huế để làm việc, nắm bắt thông tin từ tài xế xe tải.

“Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ TTKS do Trung tá Nguyễn Văn Mười – Phó trạm trưởng Trạm CSGT Hải Lăng làm tổ trưởng.

Qua báo cáo ban đầu, các cán bộ trong tổ tuần tra đều khẳng định không có hành vi đánh tài xế Hiếu. Vì thế, việc có hay không sự việc thì cơ quan cấp trên sẽ điều tra.

Quan điểm của tôi sẽ là không chấp nhận với hành vi sai trái của cán bộ; nếu có, sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định”, Trung tá Son cho biết.

Quang Thành