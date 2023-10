Ngay sau các suất chiếu đầu tiên, phim điện ảnh Đất rừng phương Nam nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả, phần đông cho rằng đây là tác phẩm hoành tráng và nhiều cảm xúc. Tuy nhiên bộ phim cũng hứng chỉ trích rằng Đất rừng phương Nam xuyên tạc lịch sử khi đề cao vị thế Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn, hạ thấp vai trò Việt Minh...

Trước các ý kiến này, Bộ VHTTDL đã yêu cầu Cục Điện ảnh thẩm định lại bộ phim. Cục Điện ảnh đã làm việc với đại diện của nhà sản xuất Đất rừng phương Nam vào chiều 14/10. VietNamNet đã liên hệ với Cục trưởng Vi Kiến Thành và được biết lãnh đạo Bộ VHTTDL yêu cầu họp Hội đồng duyệt phim Quốc gia để rà soát lại những vấn đề khán giả phản ánh.

Một cảnh trong phim.

Trước câu hỏi của VietNamNet về việc Đất rừng phương Nam dù tới 20/10 mới công chiếu rộng rãi nhưng đã đang được chiếu tại rạp với lượng khán giả tiếp cận rất lớn, liệu việc chỉnh sửa các nội dung trên có kịp? Ông Vi Kiến Thành cho biết nhà sản xuất sẽ chỉnh sửa xong trong ngày hôm nay, 15/10. Theo đó, phần thoại trong phim sẽ chuyển từ "Nghĩa Hoà Đoàn" thành "Nam Hoà Đoàn" và "Thiên Địa Hội" thành "Chính Nghĩa Hội" nhằm tránh sự liên tưởng đến "Thiên Địa Hội" và "Nghĩa Hoà Đoàn" từ thời nhà Thanh của Trung Quốc.

Ngày 20/10, khi phim chính thức công chiếu rộng rãi trên toàn quốc, Cục Điện ảnh có giám sát việc nhà sản xuất 'Đất rừng phương Nam' đã chỉnh sửa phim như yêu cầu không? Và nếu họ không sửa như thống nhất với Cục Điện ảnh thì sẽ xử lý ra sao? Trước câu hỏi này của VietNamNet, Cục trưởng Vi Kiến Thành cho hay Cục Điện ảnh sẽ tiến hành giám sát xem bản phim có được chỉnh sửa hay chưa và nếu phát hiện nhà sản xuất không thực hiện như cam kết thì sẽ có biện pháp mạnh hơn.

Tuy nhiên ông Thành tin tưởng điều này sẽ không xảy ra bởi nhà sản xuất rất thiện chí và tôn trọng các ý kiến trên mạng cũng như thành tâm muốn sửa chữa.

"Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi không phải là truyện lịch sử mà là tiểu thuyết văn học mà bản thân tiểu thuyết văn học thì đã có yếu tố hư cấu. Đến Đất rừng phương Nam là phim truyện điện ảnh và cũng là hư cấu. Thời điểm phim Đất rừng phương Nam đề cập đến là năm 1920-1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thành lập. Phải nhìn ở góc độ như vậy thì mới khách quan. Tuy nhiên việc lấy tên hai hội nhóm như vậy là không phù hợp và nhà sản xuất đã nhận ra và chủ động xin được thay đổi", ông Vi Kiến Thành nói.

Người đứng đầu ngành điện ảnh nhận xét Đất rừng phương Nam là bộ phim được làm có tính chuyên nghiệp. Ngoài những nội dung đã thống nhất sửa, các yếu tố khác của phim đã được giới chuyên môn đánh giá đạt chất lượng khá.

Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Phim kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi cũng như phiên bản truyền hình đã rất thành công năm 1997 của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Đất rừng phương Nam về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20. Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An.

'Đất rừng phương Nam' là bộ phim đầu tiên có số suất chiếu sớm vượt 1.600.

Đất rừng phương Nam được đầu tư 40 tỷ đồng và bắt đầu chiếu sớm từ ngày 13/10 với số suất chiếu kỷ lục lên tới 1.600 suất. Tính đến chiều ngày 15/10, theo thống kê từ Box Office Vietnam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, phim đã thu về 36 tỷ đồng.