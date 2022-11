Cục Đường bộ bác đề xuất xe chạy tối đa 30 km/h trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ chấp thuận thí điểm lắp biển báo hiệu giao thông tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Sau khi nghiên cứu các quy định của pháp luật, Cục Đường bộ chấp thuận về chủ trương cho phép cắm biển đi chậm (biển số 245b) theo Quy chuẩn của Bộ GTVT.

Cục Đường bộ yêu cầu Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ trong quá trình triển khai phải thường xuyên theo dõi tình hình ATGT, kịp thời điều chỉnh các bất cập liên quan đến tổ chức giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt, tránh ùn tắc tại trạm thu phí.

Quy chuẩn QCVN 41:2019 chỉ đề cập đến việc tài xế phải giảm tốc độ khi thấy biển báo đi chậm chứ không nói rõ phải giảm tốc độ xuống bao nhiêu.

Luật Giao thông đường bộ cũng không đề cập đến tốc độ được coi là đi chậm khi thấy biển báo đi chậm. Do vậy việc giảm tốc độ sẽ do người điều khiển phương tiện tự chủ động để đảm bảo an toàn.

Cục Đường bộ cho biết chưa đủ cơ sở để giảm tốc độ phương tiện qua trạm thu phí xuống 30 km/h qua trạm thu phí BOT. Ảnh: Vũ Điệp

Thực tế lái xe cho thấy, khi điều khiển phương tiện trên đường lái xe có thể sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu, bất ngờ, khi thấy biển báo đi chậm và có thể giảm tốc độ ở ngưỡng an toàn với mức 5 - 10km/h.

Đại diện Cục Đường bộ thông tin, hiện chưa có đủ cơ sở để giảm tốc độ phương tiện qua trạm thu phí xuống 30 km/h nên Cục Đường bộ chỉ chấp thuận cho nhà đầu tư triển khai lắp biển cảnh báo cho chủ phương tiện đi chậm qua trạm thu phí để đảm bảo an toàn.

Biển báo đi chậm cũng chỉ mang ý nghĩa nhắc nhở tài xế giảm tốc độ để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Vì vậy, dù tài xế chỉ giảm ít hoặc không giảm tốc độ trên đoạn đường phía sau biển báo đi chậm thì cũng không bị xử phạt.

Trước đó, Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã đề xuất Cục Đường bộ cho thí điểm lắp biển báo tốc độ tối đa cho phép 30 km/h tại các làn thu phí tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đó, thay vì tốc độ 60 km/h trước trạm thu phí như như hiện nay, đơn vị này đề xuất giảm xuống còn 30 km/h cho phương tiện đi qua trạm thu phí.

Theo đại diện Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong quá trình vận hành thu phí không dừng đã xảy ra nhiều sự cố phương tiện đi với tốc độ cao, không làm chủ được tốc độ, gây nguy cơ va chạm giữa các phương tiện với đảo thu phí, cabin thu phí, barie.

Do vậy, việc bổ sung biển báo hạn chế tốc độ 30 km/h khi đi qua trạm thu phí là cần thiết để đảm bảo ATGT, hạn chế tình trạng barie va chạm với kính ô tô khi qua trạm thu phí...