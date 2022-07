Cục hàng không đồng ý tăng mức giá trần vé máy bay

Cục Hàng không Việt Nam cho hay, trong giai đoạn chịu ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao, các doanh nghiệp chủ yếu đề xuất các giải pháp liên quan đến việc miễn, giảm thuế bảo vệ môi trường; giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không và cho phép phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh tăng trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Ngày 30/6, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ GTVT, trong đó đề xuất các giải pháp về giảm phí chuyên ngành hàng không; giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay; giảm giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa.

Cụ thể, Cục Hàng không đề nghị áp dụng mức thu phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không bằng 80% mức quy định. Tiếp tục miễn, giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay đến hết năm 2023.

Liên quan đến việc điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, Cục Hàng không đã có văn bản đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa về mức quy định tại thời điểm năm 2014 (tăng trung bình 3,75% so với khung giá quy định hiện hành).

Theo tính toán của Cục Hàng không, với giả định tỷ trọng chi phí nhiên liệu chiếm hơn 39% tổng chi phí và các yếu tố chi phí khác không có biến động, chi phí nhiên liệu tháng 7/2022 của các hãng hàng không tăng gần 93% so với tháng 12/2014 và tăng gần 115% so với tháng 9/2015, tác động làm tổng chi phí tăng hơn 39% so với tháng 12/2014 và tăng hơn 46% so với tháng 9/2015.

Về kiến nghị nghiên cứu phương án gỡ bỏ quy định về giá trần và cho phép các hãng hàng không được phụ thu nhiên liệu cho các chặng bay nội địa, Cục Hàng không đã có báo cáo Bộ GTVT.

Thống kê từ Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 1/7 cho biết, giá nhiên liệu Jet A1 khu vực châu Á đã lên tới 153,59 USD/thùng. Dự báo giá Jet A1 bình quân năm 2022 là 143,4 USD/thùng.

Cục Hàng không đã nhận được văn bản báo cáo của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines, Vietjet, Vietravel Airlines về ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng cao tới hoạt động sản xuất.

Vietnam Airlines cho biết, nếu giá Jet A1 duy trì ở mức 160 USD/thùng cho 6 tháng cuối năm 2022, chi phí ước tính sẽ tăng thêm 4.324 tỉ đồng.

Việc chi phí nhiên liệu tăng cao nếu không được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng tới sản lượng khai thác toàn ngành, các hãng hàng không sẽ gặp khó khăn khi phục hồi, mở rộng mạng bay, thậm chí phải đóng bớt một số đường bay do không cân đối được chi phí.

Theo Vietjet Air, doanh thu hoạt động vận tải hàng không của hãng năm 2021 tiếp tục giảm 40% so với cùng kỳ năm 2020, lỗ gộp hoạt động vận tải hàng không là 2.085 tỉ đồng.

