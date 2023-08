Lãi lớn từ thịt lợn

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý II/2023, CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) do ông Nguyễn Như So làm Chủ tịch HĐQT, DBC ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.473 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả kinh doanh ấn tượng này là nhờ giá lợn hơi liên tục tăng trong thời gian qua. Bên cạnh đó, giá một số nguyên liệu sản xuất thức ăn trong nước và nhập khẩu đều giảm, dịch bệnh được kiểm soát, nhờ đó công ty đạt được kết quả tốt hơn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, đại gia chăn nuôi ghi nhận doanh thu đạt gần 5.787 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Dabaco.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Như So cho biết, tình hình kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II còn nhiều khó khăn, từng bước phục hồi kể từ quý III/2023.

Việc đầu tư trại lợn mới sẽ bám sát vào kế hoạch tổng đàn lợn theo định hướng đã đặt ra. Tập đoàn đang tập trung xúc tiến các dự án đã được phê duyệt chủ trương như tại Quảng Ninh và một số địa bàn phù hợp khác.

Bầu Đức sống nhờ trái cây

Cũng nuôi lợn, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu từ mảng này vẫn chưa bằng bán chuối.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG), doanh thu thuần 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu bán thịt lợn tăng 185 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, đạt 445 tỷ đồng.

Doanh thu bán chuối vẫn chiếm ưu thế, khi đạt 561 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, công ty này lỗ thuần 163 tỷ đồng trong quý II. Tuy nhiên, nhờ ghi nhận lợi nhuận khác hơn 247 tỷ đồng, HAG báo lãi 113 tỷ đồng.

Công ty của Bầu Đức vẫn có nguồn thu lớn từ trái cây.

Lũy kế 6 tháng, công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu 3.147 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 405 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo HAG, công ty vẫn đang tập trung phát triển vào 2 ngành chủ lục là chăn nuôi heo vào trồng chuối.

Bên cạnh đó, công ty đang trồng 1.000 ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào với giá vốn của sầu riêng tương đối thấp. Dự kiến, sau khi đi vào thu hoạch, sầu riêng sẽ mang lại doanh thu đáng kể cho Hoàng Anh Gia Lai.

Đại gia nông nghiệp gặp khó

Cũng trong ngành nông nghiệp, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) gặp nhiều khó khăn. Theo BCTC quý II, HNG ghi nhận doanh thu đạt 152 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp lỗ gần 37 tỷ đồng, giảm so với mức âm 136 tỷ đồng của quý II/2022.

Xét theo cơ cấu doanh thu, mảng cây ăn trái ghi nhận doanh thu đạt 133 tỷ đồng, sản lượng 8,986 tấn, trong đó chuối chỉ đạt 8.754 tấn so với kế hoạch đề ra 12.060 tấn giảm 40% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HNG đạt 278 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ (487 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế âm 241 tỷ đồng (giảm 64% so với mức lỗ 670 tỷ của quý II/2022).

HNG cho biết, công ty đang thực hiện chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ trình phù hợp.

Trong đó, HNG tổ chức mô hình khu liên hợp sản xuất trồng trọt và chăn nuôi khép kín, quy hoạch các vùng chuyên canh cây ăn trái; cây cao su và cây lâm nghiệp; chăn nuôi bò sinh sản bán chăn thả.

Ngoài ra, HNG trồng mới và chăm sóc diện tích cây ăn trái chủ lực (chuối, dứa, xoài). Sản phẩm xuất bán ra thị trường là trái cây tươi và các sản phẩm chế biến từ trái cây tươi. Duy trì chăm sóc và tổ chức khai thác các vườn cây cao su đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiếp tục từng bước thực hiện chuyển đổi các vườn cây ăn trái và cao su không hiệu quả sang trồng chuối, dứa và chăn nuôi bò.

Năm 2021, Thaco chính thức tiếp quản HAGL Agrico. Đồng thời, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, trở thành Chủ tịch của HAGL Agrico.

Đại gia nuôi lợn lãi giảm

Một doanh nghiệp nuôi lợn khác là CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam. Theo BCTC hợp nhất quý II/2023, BAF đạt doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phía, BAF lãi 11 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ.

BAF cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm do quá trình cắt giảm hoạt động kinh doanh nông sản theo lộ trình để tập trung vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín (3F – Feed-Farm-Food). Giá heo từ đầu năm được duy trì ở nền thấp hơn cùng kỳ, dù đã có dấu hiệu hồi phục nhưng diễn ra ở giai đoạn cuối quý II.

Bên cạnh đó, sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn, nhiều trại heo chỉ mới được đưa vào vận hành trong năm nay. Công ty cũng giữ lại được lượng heo cai sữa để nuôi bán thịt, thay vì phải bán ra như trước đây.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAF đạt doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 17%, đạt 33% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ, và mới chỉ đạt 5,3% kế hoạch năm.