Cuộc dịch chuyển của hơn 500 tấn vàng từ Tây sang Đông

Theo Bloomberg, tỷ giá tăng khiến vàng kém hấp dẫn, một lượng vàng lớn đã rút ra khỏi các hầm chứa vàng ở trung tâm tài chính như New York và dịch chuyển sang các nước phương Đông đáp ứng nhu cầu thị trường vàng như Thượng Hải, Grand Bazaar của Istanbul.

Việc vận chuyển gặp khó khăn, cùng với nhiều cú sốc trên thị trường, khiến nhiều nhà đầu tư chưa mua đủ số lượng vàng. Joseph Stefans, người đứng đầu bộ phận giao dịch tại MKS PAMP, một công ty tinh chế và kinh doanh vàng, cho biết, động lực để nắm giữ vàng ở phương Tây giảm đi đáng kể.

Vòng quay của vàng trên khắp thế giới là một phần của chu kỳ thị trường lặp đi lặp lại trong nhiều thập kỷ. Khi các nhà đầu tư rút lui và giảm giá, lực mua của người châu Á lại tăng lên. Kim loại quý lại chảy về phía Đông, đưa vàng giữ được mức giá trần.

Nhu cầu mua vàng tại một số thị trường (Ảnh:Bloomberg)

Khi giá vàng tăng trở lại, phương Tây mạnh tay mua lại, vàng sẽ dịch chuyển về các hầm trữ vàng dưới lòng New York, London hay Zurich.

Kể từ khi đạt đỉnh vào tháng 3, giá vàng đã giảm 18% do các đợt tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ liên bang Mỹ khiến các nhà đầu tư tài chính thanh lý hàng loạt.

Theo dữ liệu từ CME Group và London Bullion Market, hơn 527 tấn vàng được đổ ra khỏi các hầm chứa ở New York và London.

Lượng vàng tiêu thụ tại các thị trường châu Á, như Trung Quốc, tăng lên. Trung Quốc là nước nhập khẩu vàng cao nhất 4 năm trong tháng 8 vừa qua. Nhu cầu vàng ở phía Đông rất cao nhưng không thể đáp ứng được nhu cầu.

Nhu cầu mua vàng châu Á tăng mạnh (Ảnh:Chí Hùng)

Theo MKS PAMP, vàng ở Istanbul hoặc trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải giao dịch ở mức phí bảo hiểm cao so với chuẩn London trong những tuần gần đây. Một dấu hiệu cho thấy việc mua vàng đang vượt khả năng nhập khẩu.

Philip Klapwijk, Giám đốc điều hành Công ty tư vấn Precious Metals Insights Ltd. có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết, nhu cầu thường tăng lên khi giá giảm và có thể không có đủ số lượng vàng có sẵn, vì vậy phí bảo hiểm địa phương tăng lên.

Theo Jitti Tangsithpakdi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh vàng Thái Lan, vàng ở nước này được giao dịch ở mức cao so với giá London do thiếu nguồn cung và đồng nội tệ yếu.

Ở Ấn Độ, bạc đang có ​​mức phí bảo hiểm khá cao. Mức chênh lệch gần đây đã tăng lên 1 USD, cao hơn gấp 3 so với mức thông thường, theo công ty tư vấn Metals Focus Ltd. Chirag Sheth, nhà tư vấn chính của công ty ở Mumbai cho biết, nhu cầu về bạc đang rất lớn. Chênh lệch giá so với thế giới có thể vẫn tăng trong mùa lễ hội Diwali.

Theo các nhà phân tích, phần lớn vàng cung cấp cho thị trường châu Á xuất phát từ các hầm do CME Group điều hành, công ty hỗ trợ thị trường kỳ hạn Comex ở New York.

Sau đợt tăng vọt hồi đầu đại dịch, các ngân hàng đã xây dựng kho dự trữ. Thời gian gần đây, vàng giao dịch ở mức thấp, lượng hàng tồn kho đang rút dần ra khỏi hầm để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Quá trình chuyển vàng chậm do các nhà đầu tư châu Á có xu hướng thích vàng thanh 1kg hơn các kích thước lớn. Để đáp ứng một giao dịch tiêu chuẩn gồm 25kg vàng, các bên bán phải nhận nhiều hợp đồng vàng tương lai trên sàn Comex. Vàng thỏi được lấy từ nhiều kho khác nhau.

Các nhà giao dịch cho biết đang phải đối mặt với khó khăn hậu cần, khiến phí bảo hiểm ở châu Á cao.