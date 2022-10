Giá vàng hôm nay 9/10: Giao dịch trầm lắng

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên 8/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,32 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 65,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại TP.HCM, Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 65,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 66,3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng tuần qua

Giá vàng quốc tế

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên cuối tuần tại Mỹ giảm 17,8 USD/ounce xuống 1.695 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2022 trên sàn Comex New York giảm 11,5 USD xuống 1.709,3 USD/ounce.

Trong tuần, giá vàng trên thị trường quốc tế tăng khá nhanh, lên đỉnh 3 tuần trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt và ổn định trở lại, trong khi thế giới còn nhiều bất ổn với nhiều ngân hàng lớn rơi vào khó khăn. Giá vàng và bạc tăng với lực mua khá mạnh sau khi xác định xu hướng tăng trong ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật và vượt ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.700 USD/ounce.

Tuy nhiên, các phiên cuối tuần, giá vàng thế giới đảo chiều giảm. Vàng chịu áp lực giảm chủ yếu do đồng USD có xu hướng tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng thêm hơn 0,5 điểm so với phiên liền trước lên 111,84 điểm.

Giao dịch vàng trầm lắng (Ảnh:D.Anh)

Lợi tức trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng trở lại từ mức 3,617%/năm trong phiên 3/10 lên mức 3,763%/năm vào đầu phiên 5/10 trên thị trường New York. USD cao hơn khiến cho mặt hàng không có lợi tức như vàng chịu áp lực giảm.

Vàng được hỗ trợ từ sự suy yếu trở lại của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới và giá dầu tăng sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm 2 triệu thùng dầu/ngày.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo 78% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 11. Các nhà phân tích đang cảnh báo rằng đà phục hồi của vàng có thể đảo ngược nếu kỳ vọng tăng lãi suất tăng cao.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch cấp cao tại Heraeus Precious Metals ở New York (Mỹ), cho biết, nếu vàng không giữ mức hỗ trợ ở 1.690 USD, nó có thể kiểm tra lại mức 1.660 USD. Thị trường hiện sẽ tập trung vào dữ liệu lạm phát cũng như biên bản của Fed.