Trước đó, nghĩ rằng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage là công việc béo bở, có thể núp bóng để hành nghề phi pháp nên Trịnh Thị Mai (SN 1982, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (SN 1984, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, cùng trú tỉnh Gia Lai), cùng nhau góp vốn làm ăn theo tỷ lệ 9:1 (Mai 90% còn Chung 10%).

Sau khi cân nhắc địa điểm, cả hai thống nhất đặt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage Mai Thy tại thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện. Tháng 1/2022, dịch vụ lưu trú nhà nghỉ Motel Mai Thy khai trương; tháng 3/2022, dịch vụ kinh doanh massage gồm 4 phòng xông hơi, 7 phòng massage được đưa vào hoạt động tại tầng 4 của nhà nghỉ này.

Đối tượng Trịnh Thị Mai và Trần Minh Chung tại cơ quan điều tra

Để thu hút khách hàng, thông qua mối quan hệ xã hội, Trịnh Thị Mai đã liên hệ và nhờ Nguyễn Trần Quốc Đạt (SN 1994, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) tìm kiếm nhân viên nữ trẻ, đẹp để đưa về làm việc tại cơ sở massage của mình.

Mai được Đạt cho biết, muốn đưa các nhân viên nữ về làm thì phải trả số tiền mà các nhân này đang nợ tại các cơ sở cũ. Mỗi khi tìm được nhân viên nữ, Đạt chụp hình gửi qua ứng dụng Zalo cho Mai và thông báo số tiền mà nhân viên còn nợ. Xem hình và thấy số tiền nợ của nhân viên nữ hợp lý, Mai đã đồng ý mua lại.

Sau đó, Đạt liên hệ với Lê Văn Nghiêm (SN 1991, trú tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Hoàng Kha (SN 2002, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận), Nguyễn Văn Thanh (cơ sở massage Hồng Kông), để mua lại một số nhân viên nữ tại các cơ sở dịch vụ massage, karaoke do các đối tượng này quản lý tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Mặc dù các nhân viên này không liên quan hay nợ nần gì nhưng đối tượng Đạt đã ép các nạn nhân ghi giấy vay mượn tiền và xác nhận tự nguyện đi làm để trả nợ. Vì lo sợ bị đánh đập nên các nhân viên nữ này buộc phải làm theo.

Từ ngày 31/7 đến 09/8/2022, thông qua Nguyễn Trần Quốc Đạt, Trịnh Thị Mai đã 6 lần chuyển tiền cho chủ cũ để mua 7 nhân viên nữ là H.T.N (SN 2005, Bình Dương), H.P.N (SN 1998, Đắk Lắk), N.T.K.N (SN 2009, Hậu Giang), L.L.D (SN 2004, TP.HCM), T.T.N (SN 2006, Cà Mau), N.A.D (SN 2009, Cà Mau), Đ.T.H.T (SN 2003, Tiền Giang) với tổng số tiền 319 triệu đồng.

Tại thời điểm giao dịch, N.T.K.N. (trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) mới 12 tuổi 9 tháng 12 ngày và N.A.D. (trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) mới 13 tuổi 2 tháng 16 ngày.

Các nạn nhân bị ép làm massage kích dục

Khi đến làm việc tại nhà nghỉ Mai Thy, các nạn nhân tiếp tục bị Mai và Chung ép buộc ký hợp đồng lao động, viết giấy vay mượn tiền (gồm tiền nợ cơ sở cũ do Mai và Chung mua lại, cộng với tiền xe taxi chở từ Bình Dương đến Phú Thiện) và tự nguyện làm việc cho đến khi trả hết nợ.

Công việc của các nhân viên là thực hiện massage kích dục cho khách theo các gói dịch vụ, giá từ 250.000 đồng đến 1 triệu đồng/người/lần.

Hàng ngày, các nhân viên massage bị cấm không được ra khỏi khu vực tầng 4, đến bữa có người nấu cơm hoặc mang đồ ăn đến tận nơi.

Trong thời gian ở đây, nếu ai tự ý rời khỏi tầng 4 thì sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Nếu vi phạm hợp đồng lao động thì sẽ bị phạt, bồi thường hợp đồng là 20 triệu đồng.

Nhiều lần các nạn nhân đã có ý định bỏ trốn, nhưng nhìn khẩu súng bắn điện (công cụ hỗ trợ) lăm lăm trong tay Chế Thành Long (quản lý nhà nghỉ) ai nấy đều sợ hãi. Đến ngày 10/8/2022, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, nạn nhân Đ.T.H.T. (SN 2003, trú tại tỉnh Tiền Giang) đã gọi điện thoại về gia đình cầu cứu.

Nhận được đề nghị phối hợp xác minh vụ việc của Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Phú Thiện tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Mai Thy và phát hiện 7 nạn nhân đang bị ép buộc làm nhân viên massage tại đây.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 25/12 (vắng bị cáo Lê Văn Nghiêm)

Đây vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; hành vi của các bị can đã trực tiếp xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự, quyền con người, quyền tự do thân thể của công dân được pháp luật bảo vệ; coi các bị hại như hàng hoá để mua, bán và giao dịch nhằm mục đích thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Trịnh Thị Mai 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và 4 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù; Trần Minh Chung 13 năm tù về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và 3 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù; Nguyễn Trần Quốc Đạt 13 năm tù, Lê Hoàng Kha 9 năm tù, Lê Văn Nghiêm 7 năm tù cùng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Chế Thành Long 3 năm tù về tội “Giữ người trái pháp luật”.