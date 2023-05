Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 16 lên sóng tối nay, Bát (Phạm Tuấn Anh) bị Luyến (Thanh Hương) đuổi đi. Bát biết không lấy tiền được từ chị gái nên đến gặp bà Tình (NSƯT Thanh Quý) đòi tiền.

“Cái Luyến nó khổ lắm rồi, cậu tha cho nó đi, đừng hành nó nữa”, bà Tình nói với Bát.

Em trai Luyến đáp: “Bà ấy vừa đầu độc cháu tý chết. Sao bà cứ bênh con dâu chằm chặp thế nhỉ? Lần trước cầm tiền về quê trả nợ cho nhà bà, chị ấy còn đánh bố mẹ cháu. Thôi không vòng vo nữa, cháu biết anh rể vẫn còn sống, lấy vợ giàu ú ụ. Cuối cùng vẫn là khổ Luyến nhà cháu thôi. Hôm nay cháu đại diện cho dòng họ đòi nợ cho chị Luyến”.

Ở một diễn biến khác, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) bỏ công việc cửu vạn ở chợ đi làm bảo vệ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Lưu gọi điện dặn dò con trai phải chăm chỉ học hành. “Bao giờ có thời gian về ăn cơm với bố nhé”, Lưu nói với con trai.

Cũng trong tập này, Lưu và Luyến ngồi tâm sự. Luyến trải lòng: “Ngược xuôi ngang dọc mãi chỉ mong có ngày được yên ổn. Bây giờ yên ổn thì không thấy vui, lòng nặng trĩu”.

Lưu đáp: “Thế tóm lại là do bà Tình hay do em trai cô? Nói chung là do cô đơn mà ra đấy. Hay là hai đứa đến với nhau nhỉ?”. Đúng lúc này, Bình (Minh Cúc) đi qua nghe thấy câu chuyện.

Liệu, bà Tình có đưa tiền cho Bát? Diễn biến chi tiết tập 16 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ lên sóng tối 8/5, trên VTV3.