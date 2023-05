Trong Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 18 lên sóng tối nay, Lưu (NSƯT Hoàng Hải) uống rượu say sang phòng Luyến (Thanh Hương) gây chuyện.

"Luyến 'lươn', cô khinh tôi à? Đời tôi không làm được gì nên hồn nên việc yêu đương trai gái cũng phải để người khác sắp đặt à?", Lưu tức giận nói. "Anh say quá rồi đi về nghỉ đi. Tôi không muốn đôi co với người say", Luyến đáp.

Thấy vậy, Lưu cầm tay Luyến khẳng định không thích ai ngoài cô.

Ở một diễn biến khác, Lưu vô tình ngủ gật trong giờ làm việc. Một chiếc xe của khách đã biến mất. "Anh ơi cho tôi lấy xe. Xe của tôi đâu, hay mất rồi?", khách nói. Lưu hốt hoảng đáp: "Mất là mất thế nào, tôi ngồi 'cắm rễ' ở đây cơ mà".

Cũng trong tập này, Bát (Tuấn Anh) - em trai Luyến tới xin bánh của bà Tình (NSƯT Thanh Quý).

Bát nói: "Sao bà hay mất bình tĩnh với cháu thế? Cháu tìm được việc làm nên qua xin bà ít bánh mang về làm quà. Cháu dọn dẹp, bưng bê ở quán cà phê". Bà Tình dặn dò Bát phải sống tốt, không chỉ cho bánh mà còn dúi ít tiền để tiêu lúc "nhỡ nhàng".

Liệu Luyến sẽ phản ứng như thế nào trước lời tỏ tình của Lưu? Diễn biến chi tiết tập 18 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao sẽ lên sóng tối nay, 10/5, trên VTV3.