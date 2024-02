Sáng 29/2, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024.

Theo BTC, Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm tập hợp lực lượng sáng tác nhiếp ảnh cả nước; giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc; tổng kết, đánh giá thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của giới nhiếp ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam trong những năm qua đã tạo ra hoạt động nghề nghiệp lành mạnh, kích thích sáng tạo; phù hợp với tâm, nhu cầu sáng tác, công bố tác phẩm của giới nhiếp ảnh; phục vụ nhu cầu thưởng thức, hưởng thụ nghệ thuật của công chúng.

Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam sẽ khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung, nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cho biết, dù ảnh hiện thực là thế mạnh của nhiếp ảnh Việt Nam nhưng số lượng các bức ảnh phản ánh về đề tài "Việt Nam hội nhập và phát triển" còn thiếu nhiều. Do vậy, ở mùa giải lần này, BTC hướng các nhà nhiếp ảnh đến đề tài đó, bên cạnh mảng ảnh ca ngợi quê hương, đất nước có số lượng rất phong phú.

Cũng theo ông Mã Thế Anh, điều đặc biệt ở mùa giải năm nay là số lượng giải thưởng đã tăng lên đáng kể, tạo động lực để các nhà nhiếp ảnh sáng tác và tham gia dự thi.

Liên quan tới ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện, bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, việc phân biệt giữa ảnh do trí tuệ nhân tạo thực hiện và ảnh do nghệ sĩ sáng tác còn khá mới mẻ. Trong thời gian tới, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức khóa tập huấn để các nghệ sĩ hiểu hơn về các bức ảnh do AI thực hiện.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam nhận ảnh dự thi thuộc hai thể loại: ảnh hiện thực và ảnh ý tưởng. Trong đó, ảnh hiện thực là các tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống; không chấp nhận ảnh chắp ghép, làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh ghép thuộc thể loại panorama). Ảnh ý tưởng được sử dụng mọi biện pháp kỹ thuật, công nghệ… để sáng tạo. Ban tổ chức không chấp nhận ảnh do trí tuệ nhân tạo thực hiện.

Các tác phẩm được sáng tác từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2024, là ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh màu hoặc ảnh đen trắng cho cả hai thể loại.