{"article":{"id":"2222151","title":"Cuối năm, thị trường ô tô Việt đón \"bão\" giá giảm sập sàn","description":"Tháng 12 là tháng cuối cùng chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ được áp dụng. Cùng đó, giá ô tô đang có chiều hướng tiếp tục giảm sâu sẽ là cơ hội để người tiêu dùng mua xe được hưởng ưu đãi kép.","contentObject":"<p>Cuối năm luôn là thời điểm sôi động của thị trường ô tô Việt Nam khi nhu cầu mua xe của người dùng tăng mạnh. Nhiều hãng và đại lý cũng tranh thủ \"chạy\" doanh số bằng cách tung các chương trình ưu đãi để kích cầu cũng như tăng cạnh tranh. Nhờ đó, <a href=\"https://vietnamnet.vn/oto-xe-may/gia-xe\" target=\"_blank\">giá ô tô</a> đang có xu hướng giảm mạnh, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. </p>

<p>Cụ thể, theo ghi nhận của VietNamNet, ngay đầu tháng 12/2023, hãng Subaru giảm đến 230 triệu đồng cho khách hàng mua xe Forester. Sau giảm giá, giá xe Subaru Forester trong tháng 12 chỉ còn dao động từ 769 - 969 triệu đồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/z3930886459167-4bbee69330f79f80fb89eabff09424181-1256.jpg?width=768&s=D1GBwIT5DfQIv_5HHeml7A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/z3930886459167-4bbee69330f79f80fb89eabff09424181-1256.jpg?width=1024&s=QiSqXqd6mnJRO6YWQXx7SA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/z3930886459167-4bbee69330f79f80fb89eabff09424181-1256.jpg?width=0&s=cINqv0zwBmVZ1_0CA_fyFw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/z3930886459167-4bbee69330f79f80fb89eabff09424181-1256.jpg?width=768&s=D1GBwIT5DfQIv_5HHeml7A\" alt=\"z3930886459167 4bbee69330f79f80fb89eabff09424181.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/z3930886459167-4bbee69330f79f80fb89eabff09424181-1256.jpg?width=260&s=w7QP3RKgeAApAwObjwRCiQ\"></picture>

<figcaption>Subaru giảm đến 230 triệu đồng cho khách hàng mua xe Forester. </figcaption>

</figure>

<p>Subaru Forester là xe nhập khẩu từ Thái Lan nên không nhận được chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ từ Chính phủ. Đó là nguyên nhân khiến mẫu xe này được hãng giảm giá mạnh xuyên suốt những tháng vừa qua.</p>

<p>Mẫu xe Hyundai Santa Fe Hybrid cũng lập \"đáy mới\" sau khi được các đại lý thông báo giảm sâu đến bất ngờ. Cụ thể, một số đại lý Hyundai ở Hà Nội giảm tiền mặt 64 triệu đồng cho khách mua xe Santa Fe Hybrid. Nhờ đó, giá thực tế của mẫu xe này hiện xuống mức 1,235 tỷ đồng.</p>

<p>Hyundai Santa Fe Hybrid ra mắt thị trường Việt Nam hồi tháng 6 với giá niêm yết 1,45 tỷ đồng. Đến nay, qua 2 đợt giảm giá (vào đầu tháng 10 và đầu tháng 12), giá bán của mẫu xe này là \"rớt\" đến 215 triệu đồng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/366591175-701488795088349-402867130319330237-n-1257.jpg?width=768&s=s4Z9y2Ftr72_05zcE_sgTA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/366591175-701488795088349-402867130319330237-n-1257.jpg?width=1024&s=w_FikGyWN0WR6NP1ugP5ag\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/366591175-701488795088349-402867130319330237-n-1257.jpg?width=0&s=WEPfg9DhPywbhku71Gcdmg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/366591175-701488795088349-402867130319330237-n-1257.jpg?width=768&s=s4Z9y2Ftr72_05zcE_sgTA\" alt=\"366591175 701488795088349 402867130319330237 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/366591175-701488795088349-402867130319330237-n-1257.jpg?width=260&s=LaMW--MfVEs7JHteY0NFcA\"></picture>

<figcaption>Hyundai Santa Fe Hybrid cũng lập \"đáy mới\".</figcaption>

</figure>

<p>Không chỉ Santa Fe Hybrid, người anh em Hyundai Stargazer cũng giảm giá mạnh đợt này. Mẫu MPV cỡ nhỏ này tiếp tục được các đại lý điều chỉnh giảm 127-137 triệu đồng. Giá Hyundai Stargazer sau giảm hiện chỉ còn 448 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, 493 triệu đồng cho bản đặc biệt và 538 triệu đồng cho bản cao cấp. </p>

<p>Đầu tháng 12, nhiều đại lý <a href=\"https://vietnamnet.vn/oto-xe-may/du-lieu-xe/toyota-hx000057\" target=\"_blank\">Toyota</a> cũng thông báo giảm phí trước bạ cho nhiều mẫu xe chủ lực của hãng như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio. Mức quy đổi ra tiền mặt cao nhất lên tới 86 triệu đồng.</p>

<p>Theo đó, mẫu xe mới Toyota Yaris Cross đang được giảm 100% phí trước bạ, đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ tiết kiệm được khoản kinh phí lên đến gần 90 triệu đồng tiền mặt cho cả 2 bản. Giá lăn bánh của mẫu xe này tại Hà Nội hiện chỉ còn khoảng 760 triệu đồng với bản xăng thường và khoảng 860 triệu đồng với bản hybrid.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/capture-1258.jpg?width=768&s=qHy4mA35S1-JAAz9dYNeFg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/capture-1258.jpg?width=1024&s=JutCB4aG3J9usxG0nTV5uQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/capture-1258.jpg?width=0&s=0L3kSDyjN-ejFxrc7XxOXQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/capture-1258.jpg?width=768&s=qHy4mA35S1-JAAz9dYNeFg\" alt=\"capture.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/capture-1258.jpg?width=260&s=Gve2VFsPkBZSwhbtxgXOjQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Ngoài Yaris Cross, các mẫu xe còn lại chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ. Với Toyota Vios, khách hàng sẽ được giảm tương đương 30 triệu đồng cho bản G; 26,5 triệu đồng cho bản E-CVT và 24 triệu đồng ở bản MT.</p>

<p>Cùng ưu đãi kể trên, Toyota Avanza Premio được giảm tối đa 28 triệu đồng cho bản MT và 30 triệu đồng cho xe CVT. Tương tự, mức giảm cao nhất đối với Toyota Veloz Cross lên tới 35 triệu đồng. Đáng chú ý, ngoài chính sách của hãng, những mẫu xe này hiện đang hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ từ Chính phủ. </p>

<p>Đón luồng mua sắm cuối năm, một số xe ô tô Honda như City, Accord cũng không đứng ngoài cuộc đua giảm giá. Trong đó, Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, bao gồm 50% hỗ trợ của hãng và 50% của Chính phủ theo chính sách dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2023. </p>

<p>Honda City hiện có 3 phiên bản và giá bán dao động từ 559 - 609 triệu đồng. Với chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền từ 56 - 61 triệu đồng, tùy phiên bản và tỉnh, thành đăng ký.</p>

<p>Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 10/2023 là 25.369 xe, giảm nhẹ 2% so với tháng 9. Con số này bao gồm 19.624 xe du lịch (giảm 0,2%), 5.604 xe thương mại (tăng 1%) và 141 xe chuyên dụng (giảm 14%).</p>

<p>Trong khi đó, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 11, ước tính có tới khoảng 44.900 chiếc ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, tăng 10,3% so với tháng 10 (với 40.712 chiếc). Tính chung 11 tháng qua, nguồn cung thị trường ô tô Việt Nam đã đạt con số 420.378 xe. </p>

<p>Với các số liệu trên, có thể thấy ô tô sản xuất trong nước có sự tăng trưởng mạnh về nguồn cung trong tháng 11 nhưng tiêu thụ trên thị trường chưa mấy khả quan. Cung mạnh hơn cầu, nên nhiều dự đoán cho rằng, giá xe thời điểm cuối năm sẽ tiếp tục giảm mạnh để kích cầu trở lại. </p>

