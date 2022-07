3 lần tổ chức, đám cưới mới thành hiện thực

"Tôi và chồng hoãn cưới đến lần thứ ba mới được tổ chức trọn vẹn.

Lần đầu dự định vào tháng 5/2021, thời điểm đó, dịch bệnh bùng phát nên buộc phải hoãn. Lần thứ hai, in thiệp và gửi đến tay mọi người song vợ chồng tôi không may bị mắc Covid-19 sát ngày cưới nên tiếp tục hoãn. Đến lần thứ ba, vừa rồi chúng tôi mới có thể tổ chức đám cưới trọn vẹn và suôn sẻ.

Trong thời gian chờ đợi, vợ chồng có chán nản bởi mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, dồn tiền chuẩn bị cho sự kiện nên phải thắt chặt chi tiêu. Hơn nữa, do làm việc xa quê nên sắp xếp tổ chức đám cưới mỗi lần như vậy rất khó khăn. Gia đình đôi bên cũng buồn vì gửi thiệp hai lần mà vẫn không thể tổ chức cưới".

Trên đây là chia sẻ của Thanh Hương (thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk) - một nhân viên trang điểm đang làm việc tại TP.HCM. Trước đây, cô luôn mơ ước sẽ có một đám cưới thật hoành tráng. Nhưng sau mùa dịch, vợ chồng Hương chỉ mong muốn đám cưới gói gọn trong gia đình với những người thân, mọi thứ đơn giản nhất có thể.

Một cặp đôi tổ chức lại hỷ sự mới đây sau khi phải trì hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (ảnh: NVCC)

Tương tự, Văn Thành - thợ chụp ảnh tại TP.HCM - từng lên kế hoạch cho một đám cưới lớn nhưng cuối cùng phải hoãn do dịch bệnh và dời ngày diễn ra. Đám cưới tổ chức lại của Thành mới diễn ra vào tháng 6 cũng có quy mô nhỏ hơn so với dự tính ban đầu.

Studio kín lịch đặt, từ chối khách do tâm lý “cưới trả thù”

Các cặp đôi như Thanh Hương hay Văn Thành “chạy đua” tổ chức đám cưới thời gian qua không phải là ít. Không có con số thống kê chính thức nào về tình trạng của những người hoãn cưới trong suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, những ngày này, các studio cưới trên đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) khá nhộn nhịp vào cuối tuần.

Đại diện một studio cho hay, người dân và các cặp đôi phần nào an tâm hơn về dịch bệnh so với trước. Từ lý do trên, số lượng người đến đặt lịch trang điểm, chụp ảnh cưới khá đông. Các studio gọi đây là tâm lý “cưới trả thù” hoặc hiện tượng “nổ show”.

Còn anh Trần Hồng Phú - chủ Studio Ahihi - thông tin, từ đầu năm 2022 đến nay, lượng khách chụp ảnh cưới tăng mạnh, ghi nhận gấp đôi so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Trung bình trên 100 cặp dâu rể/tháng đến đăng ký gói chụp hình cho hỷ sự. Khách đến quá đông, có thời điểm studio phải từ chối khách. Bởi nếu nhận nhiều, sẽ không thể đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với ngày quan trọng của cả đời người. Trong tháng 7 này, studio gần như đã kín lịch đặt.

Cũng theo đại diện studio, thông thường các năm, mùa cưới tập trung vào tháng 2, 3 với lượng khách lớn nhưng năm nay khách hàng rải đều các tháng. Dồn dập từ sau Tết, các cặp đôi liên hệ nhà hàng, đặt tổ chức tiệc. Trong đó, nhiều người đã đợi lịch cưới từ năm 2020.

Quy mô các tiệc cưới đang có xu hướng giảm số lượng khách mời, chủ yếu là gia đình và bạn bè thân thiết đến dự (ảnh: Trần Chung)

Ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch hệ thống Nhà hàng tiệc cưới Capella (TP.HCM) - chia sẻ, nhiều cặp đôi đăng ký trước đây giờ mới quay lại tổ chức. Xu thế hiện nay là cưới trải dài quanh năm. Sau dịch, thời gian đặt tiệc trước rút ngắn lại, thay vì từ 6 tháng đến 1 năm như trước. Dịch Covid-19 khiến người dân thay đổi suy nghĩ. Họ tính kế hoạch cưới ngắn hạn để dễ quản lý về mặt chi phí, tài chính.

Một điểm khác biệt nữa là thói quen tổ chức tiệc cũng thay đổi. Trước dịch, nhiều đám cưới đặt với số lượng bàn lớn và rất đông khách, nhưng giờ thì số bàn đặt giảm, cặp đôi thích quy mô tiệc nhỏ hơn. Cùng với đó, khách hàng cũng lựa chọn thực đơn bàn tiệc chú trọng đến các món ăn, thực phẩm có lợi cho sức khỏe. “Tuy số lượng cặp đôi tổ chức cưới đông dần nhưng để ngành tiệc cưới quay trở lại ‘phong độ’ như trước năm 2019 thì phải rơi vào quý III và quý IV/2023”, ông Trí nhận định.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện Vạn Hoa (Hà Nội) - ông Đặng Sỹ Hùng cho biết, các trung tâm tiệc cưới mới chỉ đạt công suất khoảng 70% so với thời điểm trước khi có dịch Covid-19. Để chiều lòng “thượng đế”, đơn vị chấp nhận quy mô to, nhỏ khác nhau của sự kiện theo mong muốn của khách.

Ông Hùng cho hay, ngành sự kiện cưới đang phục hồi nhưng "bão giá" phần nào đang tác động tới chi tiêu cũng như cách thức lên thực đơn, món đãi khách của các cặp dâu rể. Họ kỹ tính hơn khi lựa chọn đơn vị tổ chức hỷ sự. Hiện, nhiều trung tâm tiệc cưới chấp nhận miễn phí hạng mục trang trí sân khấu, tặng đồ uống bàn tiệc để mang tính cạnh tranh, hút lượng khách quay trở lại như trước.