Cuốn sách Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành góp thêm một nét phác họa nhằm hoàn thiện bức tranh về lịch sử và văn hóa Hội An.

Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Hội An là đô thị cổ, có bề dày hàng trăm tuổi, quần thể di tích kiến trúc đa dạng, như “bảo tàng sống” về lịch sử, kiến trúc và văn hóa bản địa độc đáo. Do đó, Hội An là một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Việt Nam được du khách coi là điểm dừng chân hấp dẫn “nhất định phải đến”.

Vì thế, khi viết về Hội An, tác giả Nguyễn Thái Bình và Phạm Hoàng Hải nói đây là “thử thách không đơn giản vì giá trị văn hóa nơi đây ẩn sau các công trình kiến trúc, quyện trong cuộc sống bình dị của người dân địa phương".

Trong 9 bài viết, các tác giả dành những trang đầu cho phố cổ Hội An, người đọc biết được ở đó có những gì để cả thế giới phải tìm đến, UNESCO đưa vào danh mục Di sản văn hóa thế giới.

Độc giả sẽ được dạo bước trên những con phố cổ, trải nghiệm cảm giác thư thái, cảm thấy “như thể đang đi lạc vào một câu chuyện cổ tích giản dị, ngược dòng thời gian hàng vài trăm năm trước đây” như được trở về thương cảng Hoài Phố sầm uất năm xưa.

Ngắm nhìn, dạo chơi phố cổ Hội An lúc chiều muộn, khi hàng trăm đèn lồng bọc lụa màu treo rải rác khắp nơi tỏa ra các vùng sáng nhỏ, không gian đó, theo tác giả: “Không gì thú vị hơn là ngồi trong một căn nhà gỗ nhỏ, thưởng thức các đặc sản của địa phương, nhìn ngắm con đường đầy du khách tản bộ phía dưới, những ô cửa sổ hẹp le lói ánh đèn”.

Với chùa Cầu - di sản được xem là “biểu tượng” của Hội An do người Nhật khởi dựng, không chỉ được các tác giả “vẽ” lại những nét kiến trúc độc đáo mà còn làm rõ lịch sử, nội hàm văn hóa của nó. Từ đó, giúp người đọc mở rộng tầm mắt ra khu phố Nhật Bản đã từng hiện diện một thời huy hoàng trong ký ức Hội An xưa.

Không chỉ người Nhật, người Hoa cũng ảnh hưởng sâu đậm lên đời sống văn hóa Hội An trong quá trình buôn bán, sinh sống và định cư ở vùng đất này. Điều đặc biệt, cuối cùng họ hoàn toàn gia nhập cộng đồng dân cư địa phương.

Bên cạnh phố cổ Hội An nhộn nhịp, các tác giả cũng đưa người đọc khám phá Cù Lao Chàm - cụm đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ... Với những điều thú vị, cuốn hút, người đọc nhận ra đây là điểm đến mà ai cũng muốn quay lại để “chữa lành”.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, cuốn Người bạn đường du lịch văn hóa Hội An là ấn phẩm đặc biệt, đáng đọc.

"Muốn phát triển du lịch bền vững cần mang tính văn hóa và nhân văn sâu sắc. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, những cuốn sách giới thiệu về du lịch, điểm đến văn hóa sẽ tiếp tục tới gần hơn với bạn đọc. Những cuốn sách giàu tính văn hóa, trải nghiệm cần được dịch ra nhiều ngôn ngữ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, để du khách trong nước và quốc tế sẽ được trải nghiệm Việt Nam - vẻ đẹp bất tận", ông Khánh bày tỏ.