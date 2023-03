Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, Công an TX Quảng Yên đã cùng các ngành liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung các lỗi vi phạm đối với chủ lồng bè nuôi thủy sản.

Đồng thời, chủ động tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản và cam kết không tái phạm nhằm đảm bảo giao thông đường thủy.

Di chuyển lồng bè của các ngư dân tự ý kéo vào nuôi trồng thủy sản không đúng quy định ra khỏi khu vực sông Chanh, sông Rút và các khu vực khác.

Tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế di chuyển, nhất là khu vực lồng bè neo đậu ở các khu vực gầm cầu, vi phạm vào thượng lưu, hạ lưu cây cầu ưu tiên giải toả.

Trong thời hạn 3 ngày không di chuyển, lập biên bản vi phạm hành chính, thuê phương tiện, chia nhỏ các bè để di chuyển.

Lực lượng chức năng kiểm tra bè nuôi trồng thủy sản ở TX Quảng Yên. Ảnh: Công an TX Quảng Yên

Bên cạnh đó, Công an thị xã tiếp tục chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khảo sát các bất cập về tổ chức giao thông, các vị trí có khả năng xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, nhất là các khu vực có nhiều lồng bè nuôi thủy sản có nguy cơ xảy ra tai nạn cao để chủ động xử lý, phòng ngừa có hiệu quả.

Đến nay 90% chủ lồng bè đã đồng ý di chuyển khỏi khu vực sông Chanh, sông Rút đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, góp phần hạn chế TNGT tuyến thủy và ô nhiễm môi trường nước.

Theo báo cáo của UBND TX Quảng Yên, trên địa bàn thị xã có trên 7.239 ha nuôi trồng thủy sản. Riêng diện tích nuôi nhuyễn thể là 868 ha, trong đó diện tích nuôi dưới dạng lồng bè là 843 ha...

Bè nuôi hàu kéo ra tới phao phân luồng giao thông trên sông

Tuy nhiên, hình thức nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè ngày càng phát sinh nhiều bất cập. Để hàu, hà nuôi phát triển nhanh, không bị chết, ngư dân thường kéo lồng, bè về các khu vực có độ mặn thấp, vị trí địa lý và luồng lạch, vịnh kín gió.

Vì vậy, vào mùa khô, thường có rất nhiều lồng bè kéo về khu vực sông Chanh, sông Rút để nuôi dưỡng. Một số vị trí lồng bè nằm ngổn ngang dưới mặt nước không theo hàng lối, có những bè, mảng lấn chiếm tới 1/3 bề mặt của lòng sông Chanh, gây cản trở đến giao thông đường thủy.

Việc hàng loạt bè nuôi hàu trái phép trên sông ở TX Quảng Yên gây mất an toàn giao thông đường thuỷ

Trước đó VietNamNet có bài viết phản ánh tình trạng bè nuôi hàu lấn chiếm trái phép mặt nước tại sông Rút, sông Chanh và sông Bạch Đằng.

Việc này gây ô nhiễm nguồn nước, mất an toàn giao thông đường thuỷ và bức xúc cho các chủ đầm nuôi thuỷ sản khi không lấy được nước vào để thả con giống.