Cuồng ghen đẩy người chồng thành những kẻ sát nhân máu lạnh

Năm 2017, Quách Văn Nam (SN 1989, ở Tây Hồ) kết hôn với chị Dương Khắc H. (SN 1999, ở Cầu Giấy). Hôn nhân không hạnh phúc khi Nam không nghề nghiệp, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi chửi nhau.

Đầu năm 2018, chị H. sinh một bé trai tên T., hai mẹ con chị chuyển về nhà ngoại ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy sống. Nam thỉnh thoảng sang thăm vợ con.

Khoảng một tháng sau khi vợ sinh, Nam thường thấy trong điện thoại của vợ có tin nhắn báo chuyển khoản đến số tiền 3 triệu đồng. Nam hỏi vợ thì chị H. nói do chuyển nhầm. Lúc này, người chồng bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con mới sinh không phải con mình.

Sau những nghi ngờ dồn nén, Nam nói chuyện với vợ việc anh ta muốn đưa con đi giám định ADN, nhưng gia đình chị H. không đồng ý. Từ đó, mâu thuẫn giữa vợ chồng Nam càng căng thẳng, Nam không sang thăm vợ con nữa.

Quách Văn Nam

Đến giữa tháng 3/2020, Nam thuyết phục hai mẹ con chị H. về sống chung và vợ Nam đã đồng ý. Tuy nhiên, thời gian chung sống, cuộc hôn nhân của bị cáo và vợ vẫn ngột ngạt bởi những mâu thuẫn, cãi vã xuất phát từ việc Nam nghi ngờ vợ có nhân tình.

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra vào sáng 2/5/2020, Nam đã lấy dao phay chém trúng vào vùng cổ con nhỏ và trúng vào mặt chị H. Anh ta còn lao đến chém vợ liên tiếp 4-5 nhát cho đến khi chị H. và con nhỏ bất động.

Phiên tòa xét xử Nam tội giết người đẫm nước mắt bị cáo. Nam khai, sau khi đã giết chết vợ và con trai, anh ta đi mua thuốc diệt chuột tự tử, nhưng sau đó đã đổi ý.

Kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội cho thấy, bị cáo Quách Văn Nam và cháu T. có quan hệ huyết thống cha - con. Sau khi biết điều này, Nam vô cùng hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngày 14/12/2020, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Quách Văn Nam án tử hình về tội Giết người.

Sát nhân máu lạnh

Trong một phiên tòa khác diễn ra ở TP Cần Thơ hồi tháng 1/2019, ông Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đã phải nhận án tù chung thân vì tội “Giết người”.

Trước đó, vào sáng ngày 23/5/2018, trong lúc đưa khách qua sông, người lái đò tên Lê Văn Duyên (ngụ xã Đông Thuận, huyện Thới Lai) phát hiện thi thể bà Cao Thị Nga (51 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) nổi gần đám lục bình nên đã báo công an.

Huỳnh Kim Thiện

Kết quả điều tra cho thấy, ông Huỳnh Kim Thiện và vợ là bà Cao Thị Nga làm nghề đưa đò ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. Quá trình chung sống, ông Thiện nghi ngờ vợ ngoại tình nên nảy sinh ghen tuông, cãi vã. Ông từng đánh gãy tay và cắt rách tai vợ.

Không chịu nổi cảnh sống đó, tháng 10/2017, bà Nga làm đơn ly hôn. Trong khi đang chờ tòa giải quyết thì sự việc đau lòng xảy ra. Khoảng 9h ngày 22/5/2018, ông Thiện thể hiện sự ghen tuông khi thấy bà Nga thuê xe ôm đi khám bệnh.

Khi bà Nga về nhà, cả hai xảy ra cự cãi nên bà xuống đò ngủ. Khoảng 0h ngày 23/5/2018, ông Thiện đi xuống đò kêu vợ lên nhà ngủ, nhưng bị từ chối. Lúc này ông ta lấy cây búa chém vợ nhiều nhát, khiến nạn nhân rơi xuống sông. Sau khi gây án, người chồng lấy xe máy bỏ trốn rồi gọi điện thoại cho con trai kêu về vớt xác mẹ.

Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp ông Thiện ngay sau đó. Kết luận giám định pháp y cho thấy, bà Nga tử vong do ngạt nước, sau choáng do vết thương vùng đầu, mặt do vật sắc nhọn gây ra.

Trong một diễn biến khác cũng tại Cần Thơ, hôm 16/5, Trần Phước Lộc (39 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng) bị bắt để điều tra hành vi “Giết người”. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Lộc và chị B. (35 tuổi) kết hôn, có một con chung 10 tuổi.

Từ tháng 2/2022, Lộc nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên ghen tuông, khiến hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, chị B. đề nghị ly hôn, nhưng Lộc không đồng ý.

Tối 4/5, Lộc và vợ lại cãi nhau. Trong lúc tức giận, anh ta lấy dao đâm vợ nhiều nhát, rồi bế lên giường ngủ, lấy chăn đắp. Về phần mình, Lộc uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không chết. Lộc khai giết vợ vì ghen.

Gần đây nhất, sáng 29/6, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Dương Văn Nhật Nam (32 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, năm 2017, Nam kết hôn với chị Lê Thị Ngọc (32 tuổi). Thời gian chung sống, giữa Nam và chị Ngọc phát sinh mâu thuẫn vì Nam nghi ngờ vợ không chung thủy.

Khoảng 12h ngày 26/6, trong lúc ăn cơm, vợ chồng Nam lại xảy ra mâu thuẫn. Người chồng đã xông tới bóp cổ vợ. Khi chị Ngọc vùng vẫy bỏ chạy, Nam đuổi theo dùng dây thừng siết cổ cho đến khi nạn nhân bất tỉnh mới chịu buông tay.

T.Nhung (tổng hợp)