Lễ ra quân cao điểm tấn công các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 được Công an TPHCM tổ chức sáng 15/12. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP cho biết, thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến tích cực, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực.

Đáng nói, tội phạm đường phố bị trấn áp mạnh mẽ; trong đó án cướp tài sản giảm 11,11 %, tỷ lệ khám phá đạt 92,05%; án cướp giật tài sản giảm 26,92%, tỷ lệ khám phá đạt 91,61%.

Về tội phạm kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức lớn với 1.357 vụ, 1.467đối tượng.

Theo ông Nam, cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 sẽ kéo dài khoảng 2 tháng (15/12/2024 đến 14/02/2025).

Công an TPHCM sẽ tập trung trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp. Đó là tội phạm về tệ nạn ma túy; tội phạm tín dụng đen; tội phạm đường phố; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài.

Các lực lượng Công an TPHCM chủ động, quyết liệt, vận dụng linh hoạt các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Ngọc Hải gửi lời động viên, thăm hỏi các chiến sĩ.

Sau lễ ra quân, các lực lượng thuộc Công an TPHCM sẽ tăng cường tuần tra phòng chống tội phạm.

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo trật tự trong dịp lễ Tết.