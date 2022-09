Cướp ngân hàng chấn động, từ mua xe phân khối lớn đến giả thọt chân tẩu thoát

Mưu mô tìm cách xóa dấu vết, đánh lạc hướng

Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Dũng là người dùng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên phòng giao dịch Tam Phước - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Biên Hòa (khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP Biên Hòa), cướp hơn 900 triệu đồng rồi tẩu thoát vào chiều 8/9.

Đến 0h25 ngày 11/9, Dũng bị bắt giữ. Bước đầu xác định, Dũng cướp đi 925 triệu đồng, nhưng đến nay công an đã thu hồi được 710 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh tiết lộ, khi rút súng bắn đe dọa, Dũng giả vờ thuận tay trái. Ngoài ra, để đánh lạc hướng, lúc chạy bộ thoát thân, nghi phạm giả vờ thọt chân phải, chạy chân thấp chân cao.

Lê Huy Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Quá trình sử dụng xe gắn máy làm phương tiện gây án, Dũng cũng xịt sơn để che biển số. Trong lộ trình di chuyển, Dũng chạy vòng vèo khắp các nơi; cất giấu tiền, súng đạn ở những vị trí khác nhau.

Nghi can này tự tin nghĩ rằng, không thể phát hiện ra dấu vết của mình nên tiếp tục sinh hoạt như chưa hề có chuyện gì. Khi lực lượng công an ập vào nhà bắt giữ, Dũng cũng không ngờ đến.

Theo điều tra, Dũng có vợ con, là chủ ba xưởng gỗ tại xã An Phước, huyện Long Thành. Vì làm ăn thua lỗ và dính đến cờ bạc, cá độ nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Trước đó, vào đầu tháng 3, một vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội cũng từng gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 7/3, hai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở quận Thanh Xuân) đã sử dụng 2 con dao cùng một vật giống súng xông vào một ngân hàng trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, đe dọa, khống chế 2 nhân viên và 1 bảo vệ rồi cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trong quá trình tẩu thoát, do bị truy đuổi và va chạm với người đi đường, các đối tượng làm rơi hơn 300 triệu đồng.

Sau 16 giờ, lực lượng công an bắt giữ 2 đối tượng trên. Bước đầu xác định, do nợ nần nhiều tiền, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều”. Cả hai đã chi 1,4 triệu đồng để mua dụng cụ gây án và trang phục để hóa trang nhằm trốn tránh cơ quan công an...

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra mở rộng vụ án.

Kết đắng cho những kẻ liều lĩnh

Ngày 24/8 vừa qua, TAND TP Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) và Trần Thị Thu Thủy (SN 2000, trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) trong vụ án cướp tài sản tại phòng giao dịch Đình Vũ, Vietcombank chi nhánh Hải Phòng.

Vụ án từng gây xôn xao dư luận khi bị cáo cướp hơn 3 tỷ ở ngân hàng xong tự tin đi mua xe phân khối lớn để trốn chạy.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nam mức án chung thân cho tổng 2 hình phạt "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo Trần Thị Thu Thủy mức án 10 năm tù về tội "chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cướp ngân hàng hơn 3 tỷ, đối tượng dùng gần 700 triệu mua xe phân khối lớn. Ảnh: VNN

Theo đó, cuối năm 2021, Nam nảy sinh ý định cướp tiền tại ngân hàng nên tìm mua một khẩu súng ổ quay, một khẩu súng bút tự chế cùng 47 viên đạn.

Ngày 7/1/2022, Nam đem theo súng đã nạp đạn đến phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ, dùng khẩu súng ổ quay đe dọa và dùng khẩu súng bút tự chế để bắn gây tiếng nổ, uy hiếp các nhân viên, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Số tiền cướp được, Nam đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy hơn 1,3 tỷ đồng, chôn 400 triệu đồng dưới gốc cây vườn nhà và giấu 100 triệu đồng trong phòng ngủ của em trai.

Đáng nói, sau đó Nam dùng tiền cướp được mua một xe máy phân khối lớn trị giá 680 triệu đồng và chạy về thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên thuê phòng trọ lẩn trốn. Đến ngày 9/1, Nam bị bắt.

Bị cáo Trần Thị Thu Thủy, dù nhận ra nghi phạm cướp tài sản tại Vietcombank chính là Nguyễn Văn Nam và số tiền này do phạm tội mà có, nhưng vẫn mua nhẫn, mỹ phẩm cũng như chuyển vào tài khoản cá nhân.

Trước đó, hồi cuối năm 2021, bị cáo Phùng Thị Thắng (SN 1995, quê Bắc Giang), được biết đến từng tham gia một số chương trình truyền hình, giải trí như Thách thức danh hài, Vietnam Idol... đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 19 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 12h20 ngày 10/10/2020, Thắng sử dụng hai trái nổ, bình khò lửa, chai xăng uy hiếp các nhân viên của một ngân hàng ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM, cướp 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy, Thắng lấy 5 triệu đồng từ số tiền cướp được để mua quần áo thay đổi nhằm trốn tránh cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cô gái này bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại lễ khen thưởng cho tập thể Công an tỉnh Đồng Nai ngày 13/9, Chủ tịch tỉnh Cao Tiến Dũng nhìn nhận, trong vụ cướp này cho thấy, lực lượng bảo vệ ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước đã không làm đúng trách nhiệm, lơ là khi để người vào ngân hàng mà lại đội nón bảo hiểm, che kín mặt.

Ông Dũng đề nghị Công an tỉnh tổ chức hội thảo để có giải pháp chấn chỉnh đối với hoạt động của lực lượng bảo vệ của các ngân hàng. “Phải triển khai đồng bộ các phương án để không có tên cướp nào lấy được gì khi cướp ngân hàng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị Tăng cường phòng, chống tội phạm cụm địa bàn TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ngày 12/9, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý việc tăng cường công tác quản lý đối tượng hoạt động lưu động; làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, các mặt công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm;...