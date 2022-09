Kịch bản của kẻ cướp ngân hàng ở Đồng Nai, 'giả thọt chân, thuận tay trái'

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng công an vẫn đang làm rõ các tình tiết liên quan đến nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Một lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai cho hay, đến nay nghi can Dũng đã khai báo chi tiết, cơ quan công an đã thu hồi số tiền 920 triệu đồng mà Dũng cướp được tại ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà vào chiều 8/9.

Công an thu giữ toàn bộ tang vật súng, đạn, phương tiện và quần áo mà nghi can Dũng đã mặc khi gây án.

Nghi can Lê Huy Dũng khi bị bắt. Ảnh: CA

Được biết, quá trình bắt giữ nghi can Dũng khá khó khăn, vất vả. Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn, công an các tỉnh thành lân cận, một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an trong quá trình truy bắt.

Theo lãnh đạo Công an Đồng Nai, Dũng rất ma mãnh khi quá trình gây án có chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Cụ thể, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tiết lộ, khi rút súng, bắn đe doạ, Dũng đã giả vờ thuận tay trái. Ngoài ra, Dũng biết rằng camera trong và trước ngân hàng ghi nhận rõ hình ảnh nên lúc chạy bộ ra ngoài thoát thân đã giả vờ thọt chân phải, chạy chân thấp chân cao.

Quá trình sử dụng xe gắn máy làm phương tiện gây án, Dũng đã xịt sơn đe để che BKS.

Ngoài ra, lộ trình di chuyển đến nơi gây án, Dũng không di chuyển một mạch từ huyện Long Thành đến mà vòng vèo khắp các nơi, từ Long Thành, đi huyện Trảng Bom, rồi mới đến TP.Biên Hoà. Khi cướp được tiền, Dũng thoát thân nhanh chóng, tấp vào một địa điểm để thay quần áo và về cất giấu tiền cướp được, súng đạn ở những vị trí khác nhau.

Chính vì vậy mà quá trình sau khi gây án, Dũng tự tin nghĩ rằng, không thể phát hiện ra dấu vết của mình nên tiếp tục sinh hoạt nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rạng sáng 11/9, khi lực lượng công an ập vào nhà bất giữ, Dũng cũng không ngờ đến.

Nghi can Dũng cầm súng, vờ là người thận tay trái. Ảnh: Cắt từ clip

Và giả vờ "thọt chân" khi tháo chạy để đánh lạc hướng cơ quan công an

Khi bị bắt giữ, nghi can Dũng đã khai, là người kinh doanh xưởng gỗ gia công tại huyện Long Thành nhưng làm ăn thất bại, cùng với giai đoạn dịch Covid-19 nên dẫn đến nợ nần. Ngoài ra, Dũng cũng có cờ bạc.

Bị các chủ nợ thúc ép, Dũng mới làm liều, đặt mua súng đạn trên mạng nhắm đến việc cướp ngân hàng.

Dũng chọn mục tiêu là ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà vì đường tẩu thoát khá thông thoáng.

Dũng đã bỏ nhiều ngày liền để nghiên cứu các tuyến đường và hệ thống camera ở nhiều địa điểm để né.

Chiều 8/9, Dũng đi xe gắn máy đến khu đất trống cách ngân hàng Vietcombank. phòng giao dịch Tam Phước dựng sẵn ở đây. Dũng mặc đồ che kín người và đội nón bảo hiểm trùm mặt.

Dũng vào ngân hàng ngồi như một người khách để quan sát. Lúc này ngân hàng có khoảng 20 người khách đang ngồi chờ giao dịch.

Chừng một phút sau khi có mặt, Dũng đã đứng dậy đến ngân quầy thu – chi tiền của ngân hàng và rút súng ra. Ban đầu dũng nổ một phát súng chỉ thiên để uy hiếp nhân viên ngân hàng, khiến toàn bộ khách tháo chạy ra ngoài.

Nhân viên ngân hàng hoảng sợ đã mở tủ lấy từng cọc tiền đặt lên bàn. Dũng bỏ vào túi nilong mang theo rồi tẩu thoát ra ngoài. Dũng chạy bộ, có nhiều người dân, bảo vệ ngân hàng đuổi theo sau, hô hoán nhưng vì kẻ cướp có súng nên không ai dám tiếp cận. Dũng dễ dàng lấy xe gắn máy tẩu thoát.

Nhưng chỉ hơn 2 ngày sau khi gây án, nghi can Dũng bị bắt tại nhà riêng.