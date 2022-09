Lời khai chi tiết của kẻ nổ súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Nghi can Dũng khai, vì nợ nần do cờ bạc, làm ăn thất bát nên mua súng đạn và lên kế hoạch cướp ngân hàng kỹ lưỡng. Khám xét, bước đầu công an thu giữ được 950 triệu đồng Dũng cướp của ngân hàng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang lấy lời khai của nghi can Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Nghi can Dũng vừa bị bắt vì cướp ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà chiều 8/9. Theo lời khai của Dũng, nghi can từng kinh doanh xưởng gỗ nhưng thất bại. Đồng thời, Dũng cũng cờ bạc, nên nợ nần. Nghi can Lê Huy Dũng khai chi tiết hành vi phạm tội. Ảnh: CA Dũng nghĩ đến chuyện cướp ngân hàng. Sau đó, nghi can lên mạng tìm mua một khẩu súng ngắn cùng đạn để thực hiện kế hoạch. Nghi can Dũng nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn mục tiêu là ngân hàng Vietcombank - phòng giao dịch Tam Phước, TP.Biên Hoà, chỉ cách nhà nghi can vài km. Chiều 8/9, Dũng mặc đồ trùm kín mặt, mang theo súng lên đạn sẵn. Dũng dùng bình sơn xịt đen xe để che dấu. Cách hiện trường hơn 100m, tại bãi đất trống, Dũng dựng xe gắn máy ở đó. Công an thu giữ súng, đạn và thu hồi số tiền gần 950 triệu đồng mà Dũng đã cướp. Ảnh: CA Nghi can Dũng đi vào ngân hàng như vị khách bình thường, để quan sát tình hình. Lúc này, trong ngân hàng có hơn 20 người chờ giao dịch. Dũng bình thản đi đến một quầy giao dịch rồi rút súng bắn chỉ thiên uy hiếp. Tất cả mọi người có mặt hốt hoảng nhanh chóng rời ra ngoài. Dũng chĩa súng thẳng vào một nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền ra. Người này hoảng sợ nên đã lấy từng cọc tiền đưa cho và Dũng nhét vào bịch chuẩn bị sẵn. Dũng nhanh chóng chạy bộ ra ngoài thoát thân. Vì kẻ cướp cầm súng nên bảo vệ và một số người xung quanh chạy theo, hô hoán nhưng không ai dám tiếp cận gần. Dũng dễ dàng lấy xe gắn máy tẩu thoát. Theo một cán bộ công an, sau khi vụ cướp xảy ra, qua trích xuất hình ảnh camera an ninh, cơ quan công an đã xác định kẻ cướp điều khiển xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành. Nhưng vì nhân dạng đối tượng cũng như phương tiện không rõ ràng nên điều tra khó khăn. Cục Cảnh sát hình sự và một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã được điều động vào cuộc phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra, truy xét. Nhiều biện pháp nghiệp vụ được tung ra, nhiều đối tượng nghi vấn bị khoanh vùng và cuối cùng cơ quan công an đưa Dũng vào tấm ngắm. 0h25 rạng sáng 11/9 lực lượng công an đã phục kích, bắt giữ Dũng tại nhà ở xã An Phước, huyện Long Thành. Khám xét nhà và các nơi theo lời khai của Dũng, cơ quan công an đã thu giữ súng đạn, số tiền cướp được gần 950 triệu đồng. Theo một cán bộ điều tra, “sau khi gây án, Dũng trở về địa phương sống bình thường để nghe ngóng tình hình. Khi bị bắt, Dũng cũng không ngờ đến và người thân, hàng xóm xung quanh cũng không tin được. Dũng có một kế hoạch cướp táo tợn như phim, tính toán rất kỹ lưỡng và cất giấu phương tiện, súng đạn và tài sản cướp được ở nhiều nơi khác nhau. Việc bắt giữ nghi can, chúng tôi đã phải huy động nhiều lực lượng, rất vất vả mới tìm ra dấu vết”.