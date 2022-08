Cúp Quốc gia 2022: Xác định các cặp bán kết

Sau khi để thua 0-2 trước Hà Nội I ở lượt trận thứ 2, Than KSVN đặt quyết tâm lớn ở lượt đấu cuối với mục tiêu giành vé vào vòng bán kết.

Phút 32, dưới cơn mưa nặng hạt, các cầu thủ Than KSVN nỗ lực tổ chức tấn công từ trung lộ, Phạm Hoàng Quỳnh đã thực hiện đường tạt bóng lên đúng tầm để tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội bóng đất mỏ.

Bàn thắng vươn lên dẫn trước như tiếp thêm tinh thần để các cầu thủ Than KSVN thi đấu phấn chấn với các tình huống tổ chức tấn công bài bản, chắc chắn.

Than KSVN vào bán kết

Phút 43, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa trước khung thành thủ môn Hải Yến, các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I phạm lỗi với Phạm Hoàng Quỳnh, giúp Than KSVN được hưởng penalty. Không bỏ lỡ cơ hội, Nguyễn Thị Vạn đã thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-0.

Thế trận trong hiệp 2 diễn ra không có nhiều đột biến dưới cơn mưa nặng hạt. Trong khi các cầu thủ Phong Phú Hà Nam I chơi không thực sự rõ nét thì các học trò của HLV Đoàn Minh Hải thi đấu thận trọng hơn để bảo toàn tỷ số hiện có. Kết quả chung cuộc, Than KSVN giành chiến thắng 2-0.

Trận đấu muộn diễn ra lúc 18h30 cùng ngày giữa Hà Nội I và TP Hồ Chí Minh II khép lại với chiến thắng đậm 5-0 nghiêng về đội bóng Thủ đô.

Như vậy, với kết quả thi đấu ngày hôm nay, Hà Nội I và Than KSVN là hai đại diện bảng B ghi tên mình vào vòng bán kết.

Vòng bán kết được xác định như sau: Bán kết 1: TP Hồ Chí Minh vs Than KSVN và Bán kết 2: Hà Nội I vs. Thái Nguyên T&T. Hai trận đấu bán kết lần lượt diễn ra lúc 16h và 19h ngày 18/8 tới.