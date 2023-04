Khoảng 8h30 ngày 20/4, một vụ cháy xảy ra tại số nhà 19 phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Hàng Mã cho biết, ngọn lửa xuất phát từ tầng 2 của ngôi nhà kinh doanh văn phòng phẩm.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Duy Tuấn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

“Trước khi ngọn lửa bùng cháy to, chúng tôi đã kịp thời đưa được bà cụ khoảng tầm 80 tuổi xuống an toàn", đại diện Công an phường Hàng Mã cho hay.

Đến khoảng 9h đám cháy được dập tắt.

Rất đông người dân đến theo dõi công tác chữa cháy.

Lãnh đạo UBND phường Hàng Mã cho biết, nguyên nhân đám cháy là do chập điện điều hoà khu vực ngoài ban công tầng hai của ngôi nhà. Đến khoảng 9h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt.