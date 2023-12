Chiều 26/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ “chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần tranh luận. Ngày hôm nay, bị cáo Hoàng Văn Hưng không xuất hiện tại tòa. Trước đó, bị cáo xin được xét xử vắng mặt với lý do bị rối loạn tiền đình, phải điều trị tại Bệnh viện 198.

Giai đoạn 1/2022 - 15/9/2022, bị cáo Hoàng Văn Hưng là Trưởng phòng Điều tra Cục An ninh điều tra (Bộ Công an), đồng thời là điều tra viên thụ lý chính vụ án. Đại diện VKS cho rằng, ông Hưng đã nhiều lần trao đổi với cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn về việc điều tra bà Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó TGĐ Công ty Blue Sky), thông qua bà Hằng hướng dẫn ông Lê Hồng Sơn (TGĐ Công ty Blue Sky) cách thức khai báo khi làm việc với CQĐT.

Ông Tuấn khai đã đưa cho ông Hưng 1.250.000 USD, nhưng kết quả điều tra không đủ cơ sở xác định ông Hưng nhận số tiền này.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại tòa. Ảnh: CTV

Giai đoạn sau ngày 16/9/2022, ông Hưng bị điều chuyển công tác, không còn thẩm quyền trong việc điều tra vụ án, nhưng vẫn liên hệ, hứa hẹn, cam kết với ông Tuấn sẽ giúp Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự. Ông Tuấn khai 3 lần đưa cho ông Hưng 1 triệu USD. Kết quả điều tra xác định, ông Hưng 2 lần nhận 800.000 USD (tương đương hơn 18,8 tỷ đồng).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS cho rằng, có cơ sở xác định bị cáo Hoàng Văn Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD như bản án sơ thẩm đã quy kết.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt ông Hưng 19 - 20 năm tù. Sau khi xem xét, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt cựu điều tra viên án tù chung thân; truy thu hơn 18,8 tỷ đồng.

Ngày 7/8, bị cáo Hưng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vụ án để lọt hành vi phạm tội và vi phạm tố tụng nhưng sau đó bị cáo thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn 18,8 tỷ đồng.

Ngày 28/11, cựu điều tra viên có đơn đề nghị với nội dung chấp nhận cáo buộc mà VKSND Tối cao đã truy tố, đồng thời đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt đối với bị cáo.

Trình bày quan điểm về kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của cựu điều tra viên, đại diện VKS cho rằng, tại tòa, ông Hoàng Văn Hưng đã ăn năn hối cải, có lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, đã khắc phục toàn bộ hậu quả nên đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm b,s khoản 1, Điều 51 BLHS, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù.

Bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Hưng, luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang cho rằng, mức án mà đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Hưng là quá nặng, quá nghiêm khắc. Bản thân bị cáo đã ăn năn, hối cải về những lỗi lầm đã gây ra.

Theo luật sư, ý định ban đầu của ông Hưng là hướng dẫn bà Hằng ra đầu thú. Nhưng vì cả nể ông Nguyễn Anh Tuấn, vì ông Tuấn là ân nhân nên ông Hưng đã nhận lời giúp “chạy án”.

Lời khai của ông Tuấn liên quan đến việc đưa tiền cho bị cáo Hưng để “chạy án” không hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra. Dù vậy, khi khai báo trước tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng nói rằng, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, tác động nào thì việc nhận tiền từ doanh nghiệp vẫn là sai phạm. Bị cáo xin nhận trách nhiệm, chấp nhận mọi phán quyết của tòa.

Đến nay, cựu điều tra viên hối hận vì từ một cán bộ chiến sĩ, bị cáo Hưng đã không kịp thời dừng lại hành vi sai trái, để xảy ra hậu quả.

Luật sư cho rằng, ông Hưng gây ra tội thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng hình phạt không chỉ để trừng phạt mà còn giáo dục người phạm tội; mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét cho cựu điều tra viên Hưng cơ hội để bị cáo sớm được trở về hoàn lương.

Luật sư cũng đề nghị HĐXX xem xét sửa đổi tình tiết tăng nặng là "phạm tội 2 lần trở lên" và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn" đối với bị cáo Hoàng Văn Hưng.