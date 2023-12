{"article":{"id":"2221582","title":"Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức lãnh 21 năm tù","description":"Cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh Quân là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước nên HĐXX đã tuyên phạt cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức 21 năm tù.","contentObject":"<p style=\"text-align: left;\">Sau 4 ngày xét hỏi và nghị án, trưa ngày 1/12, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và các đồng phạm.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Quân là chủ mưu, cầm đầu vụ án. Hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Từ năm 2016-2020, bị cáo Quân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức để chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi thành lập, sử dụng các công ty \"sân sau\" ký hợp đồng khống, mua bán lòng vòng nâng giá cả máy móc, thiết bị y tế. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg-612.webp?width=768&s=DIBx4UBb5YwloCZlMrtNqQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg-612.webp?width=1024&s=MzNGV9vblcKCF-QT3mCV1Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg-612.webp?width=0&s=sETcvVWemGIpCwI0iQUPAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg-612.webp?width=768&s=DIBx4UBb5YwloCZlMrtNqQ\" alt=\"xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/xet-xu-cuu-giam-doc-bv-thu-duc-va-8-dong-pham-9-7302-3306jpg-612.webp?width=260&s=rIrOHMpDi2IVcqsfbdFPFQ\"></picture>

<figcaption>Bị cáo Nguyễn Minh Quân</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: left;\">Sau đó, bị cáo Quân chỉ đạo bị cáo Nguyễn Văn Lợi lập hồ sơ, tham gia đấu thầu vào Bệnh viện TP Thủ Đức.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Tại Bệnh viện TP Thủ Đức, bị cáo Quân chỉ đạo gây sức ép với nhân viên dưới quyền thông đồng với Lợi để công ty \"sân sau\" trúng 27 gói thầu. Khi Bệnh viện TP Thủ Đức thanh toán tiền cho các công ty trúng thầu, Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cho bị cáo Quân.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Đối với các bị cáo từng là nhân viên dưới quyền của Quân tại Bệnh viện TP Thủ Đức, HĐXX nhận định các bị cáo này biết rõ các công ty tham gia đấu thầu là \"sân sau\" của bị cáo Quân nhưng vẫn thông đồng, thực hiện hành vi gian lận. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bicao-1-613.webp?width=768&s=ECgZAFji51IDpwXMOpiLCw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bicao-1-613.webp?width=1024&s=lLqhJHtD15B9ghbLju6cjQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bicao-1-613.webp?width=0&s=VuGknzDRE0tx3mhmMjdUkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bicao-1-613.webp?width=768&s=ECgZAFji51IDpwXMOpiLCw\" alt=\"bicao-1.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bicao-1-613.webp?width=260&s=G7wSkGgLs-_xq5KCX6nusg\"></picture>

<figcaption>Các bị cáo tại tòa</figcaption>

</figure>

<p style=\"text-align: left;\">Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thị Ngọc (cả hai đều là nguyên Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) còn nhận từ Lợi \"tiền bồi dưỡng cá nhân, hỗ trợ khoa\" lần lượt 784 triệu đồng và 1,4 tỷ đồng.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Tuy nhiên, HĐXX cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo như nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch Covid-19.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Bị cáo Quân và vợ là bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm đã tự nguyện dùng toàn bộ tài sản để đền bù thiệt hại vụ án.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội \"Tham ô tài sản\", 5 năm tù về tội \"Rửa tiền\". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 21 năm tù. Cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đấu thầu trong 3 năm sau khi chấp hành án.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Bị cáo Nguyễn Văn Lợi 12 năm tù về tội \"Tham ô tài sản\"; 3 năm tù về tội \"Rửa tiền\". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 15 năm tù.</p>

<p style=\"text-align: left;\">Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại cũng phải lãnh từ 3 năm tới 3 năm 6 tháng tù.</p>

