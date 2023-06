Ngoài ông Khanh, các bị can Nguyễn Văn Thi (SN 1972, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) Nguyễn Tuấn Anh (SN 1969, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Bị can Tô Quốc Khanh bị công an khởi tố. Ảnh ANTĐ.

Công an xác định, ông Tô Quốc Khanh có liên quan đến một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet do Công an quận Tây Hồ phát hiện, triệt phá.

Cùng ngày Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã ra các uyết định phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nêu trên.

Trước đó, ông Khanh từng vướng lùm xùm liên quan đến việc triệu tập những vận động viên tham dự SEA Games 32. Nhiều vận động viên có thành tích cao, phong độ tốt đã bị loại khỏi danh sách thi đấu một cách bất thường.

Ngày 28/4, Tổng cục Thể dục thể thao đã cách chức ông Khanh khỏi vị trí lãnh đạo đội tuyển cờ tướng, ngay trước thềm SEA Games 32.