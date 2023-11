Ngày 2/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (nguyên cán bộ Công an TP.HCM) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức ; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo truy tố, bị cáo Hương nguyên là cán bộ Đội Dân vận, phụ trách công tác kế toán của Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP.HCM (Phòng Phong trào).

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương tại tòa

Lợi dụng vị trí công tác, Hương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn làm giả thủ tục tạm ứng tiền khen thưởng của Phòng Phong trào. Bị cáo tự ký hoặc phô tô chữ ký của lãnh đạo Phòng Phong trào trên các giấy đề nghị tạm ứng, cắt ghép, phô tô các quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Công an TP.HCM, trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, để nộp cho Phòng Tài chính Công an thành phố.

Khi Phòng Phong trào có quyết định khen thưởng thực tế, bị cáo chỉ lấy tiền tương ứng trên quyết định khen thưởng giao cho thủ quỹ đơn vị để cấp phát. Cuối mỗi quý, Hương tiếp tục giả chữ ký hoặc phô tô chữ ký của lãnh đạo Phòng trên biên bản đối chiếu công nợ gửi về Phòng Tài chính.

Theo đó, từ ngày 17/01/2020 đến ngày 19/10/2021, Nguyễn Thị Thu Hương đã làm giả 47 bộ chứng từ tạm ứng và 138 quyết định khen thưởng, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của cơ quan.

Sau đó, lo sợ bị phát hiện, Hương đã nộp hoàn ứng năm 2020 được hơn 400 triệu đồng.

Do cơ quan yêu cầu phải xử lý hết dư nợ năm 2020, hoàn ứng các khoản tiền tạm ứng đã hết nhiệm vụ chi nên Hương nhờ người chuyên mua ve chai đóng giả là Phó Trưởng Phòng Phong trào đến gặp Phó Trưởng Phòng phụ trách chung của Phòng Tài chính để xin gia hạn thời hạn hoàn ứng.

Đến tháng 11/2021, Hương và gia đình đã tự nộp lại 9,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo vẫn bị phát hiện, cuối tháng 8/2022, Nguyễn Thị Thu Hương bị cảnh sát bắt giữ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý, ảnh hưởng đến uy tín Công an TP.HCM, phạm tội hai lần, nhiều tội danh, cần xử nghiêm minh.

Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt Hương 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức ; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 16 năm tù.