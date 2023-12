{"article":{"id":"2221897","title":"Cựu Tổng thống Hàn Quốc xúc động dự sự kiện kết nối Việt - Hàn ở Thái Bình","description":"Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cảm động trước tấm lòng hiếu khách của người Thái Bình khi sang thăm vùng đất giàu truyền thống văn hoá này.","contentObject":"<p>Tối 1/12, UBND tỉnh Thái Bình khai mạc chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023.</p>

<p>Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải; cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và nhiều lãnh đạo ban, ngành Trung ương, các địa phương cùng về dự buổi lễ. </p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-tan-sang-2-48.jpeg?width=768&s=0RdJagzAyWsNOvAAOdTWQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-tan-sang-2-48.jpeg?width=1024&s=Q_8gYzF9iSp6qlxLjqby-g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-tan-sang-2-48.jpeg?width=0&s=pVDzWxpDEE5mFQqqJcac7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-tan-sang-2-48.jpeg?width=768&s=0RdJagzAyWsNOvAAOdTWQg\" alt=\"W-thai-binh-tan-sang-2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-thai-binh-tan-sang-2-48.jpeg?width=260&s=DZaMCmtLghE6-WMQug1ABg\"></picture>

<figcaption>Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak vui mừng khi gặp nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Trọng Tùng</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho biết, đây là sự kiện tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, Việt Nam và tỉnh Thái Bình, là cơ hội để giao lưu, học hỏi, hợp tác, xúc tiến đầu tư và tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc.</p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-hnaf-quoc-1-3-49.jpeg?width=768&s=yKj_pJWXK5oPGTaG0vHE2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-hnaf-quoc-1-3-49.jpeg?width=1024&s=-eOGVSAa_dQpCp4lhozAhA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-hnaf-quoc-1-3-49.jpeg?width=0&s=lsA64vnrNFHTgZTQSJs0Tw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-hnaf-quoc-1-3-49.jpeg?width=768&s=yKj_pJWXK5oPGTaG0vHE2w\" alt=\"W-hnaf-quoc-1-3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-hnaf-quoc-1-3-49.jpeg?width=260&s=mK85r_TpwHoOUf2-5PtawA\"></picture>

<figcaption>Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp và tình cảm ấm áp mà tỉnh Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung dành cho ông. Ảnh: Trọng Tùng</figcaption>

</figure>

<p>Hội chợ quốc tế năm nay có hơn 220 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, trong đó có hơn 100 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.</p>

<p>Hội chợ quy tụ những nông sản OCOP nổi bật nhất của tỉnh Thái Bình cùng hàng trăm mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam. Sự kiện này tạo cơ hội trải nghiệm và hợp tác thương mại, du lịch, xúc tiến đầu tư hiệu quả cho các đối tác, bạn bè quốc tế và nhân dân.</p>

<p>Tổ chức chuỗi sự kiện, tỉnh Thái Bình mong muốn tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa hai quốc gia, cũng như tạo cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực Bắc bộ đến tìm hiểu, giao lưu về văn hóa với các đối tác Hàn Quốc.</p>

<p>Ông Thận cho rằng, qua sự kiện này các đối tác Hàn Quốc sẽ hiểu nhiều hơn về mảnh đất và con người Thái Bình, cảm nhận được khát vọng vươn lên của người dân. Từ đó, các đối tác sẽ lựa chọn Thái Bình là điểm đến ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư kinh doanh.</p>

<p>Tham dự chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day”, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak xúc động khi thấy tỉnh Thái Bình dành nhiều tâm huyết tổ chức một sự kiện lớn và mang nhiều ý nghĩa. Cựu Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao sự chuyên nghiệp, lòng hiếu khách và cả những quyết tâm mạnh mẽ mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình biểu đạt trong buổi lễ. </p>

<p></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-tan-sang-3-3-50.jpeg?width=768&s=_Z5ItOaFOh1WAvwkNUDpEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-tan-sang-3-3-50.jpeg?width=1024&s=rGxSLxM5vPlZct4-weBGiQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-tan-sang-3-3-50.jpeg?width=0&s=qBT8KXJFZh0KEGbTUsbp_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-tan-sang-3-3-50.jpeg?width=768&s=_Z5ItOaFOh1WAvwkNUDpEw\" alt=\"W-tan-sang-3-3.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-tan-sang-3-3-50.jpeg?width=260&s=iqEIXPJ9Eqqw2FAbUdyL3A\"></picture>

<figcaption>Các đại biểu ấn nút khai mạc chương trình giao lưu văn hóa – kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2023. Ảnh: Trọng Tùng</figcaption>

</figure>

<p>Thái Bình đã vươn mình trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Ông tin tưởng Thái Bình sẽ sớm vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, là điểm đến đầu tư tiềm năng của doanh nhân Hàn Quốc trong thời gian tới.</p>

<p>Tự hào về mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và những kết quả to lớn mà 2 nước đạt được trong thời gian qua, cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak khẳng định, văn hóa là cây cầu nâng cao sự giao tiếp và hiểu biết giữa hai quốc gia; sự hợp tác giữa các doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của hai nước.</p>

<p>\"Chúng ta cùng mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho giao lưu và hợp tác, từ đó củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng, sự kiện này sẽ là cơ hội tốt để mọi người dân Việt Nam, nhất là người dân Thái Bình có thể trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, xích lại gần hơn với người dân và đất nước Hàn Quốc\"- ông nói. </p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cuu-tong-thong-han-quoc-xuc-dong-du-su-kien-ket-noi-viet-han-o-thai-binh-2221897.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuu-tong-thong-han-quoc-xuc-dong-du-su-kien-ket-noi-viet-han-o-thai-binh-46.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuu-tong-thong-han-quoc-xuc-dong-du-su-kien-ket-noi-viet-han-o-thai-binh-47.jpeg","updatedDate":"2023-12-02T01:06:35","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"02/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2221870","title":"Đường phố Hà Nội ùn tắc, hỗn loạn từ sáng đến tối vì mưa","description":"Mưa kèm thời tiết lạnh kéo dài từ sáng sớm đến chiều tối khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duong-pho-ha-noi-un-tac-hon-loan-tu-sang-den-toi-vi-mua-2221870.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/duong-pho-ha-noi-un-tac-hon-loan-tu-sang-den-toi-vi-mua-1590.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221846","title":"TP.HCM đầu tư hơn 11.000 tỷ làm cầu Cần Giờ","description":"Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỷ đồng được đề xuất khởi công năm 2025, hoàn thành vào năm 2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BOT thu phí hơn 23 năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-dau-tu-hon-11-000-ty-lam-cau-can-gio-2221846.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/lam-cau-can-gio-hon-11000-ty-dong-theo-hinh-thuc-ppp-hoan-thanh-nam-2028-1500.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221839","title":"Nhóm ‘quái xế’ hẹn nhau so kè tốc độ vùng giáp ranh ở Bình Dương","description":"Quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm “quái xế” hẹn nhau đến khu vực giáp ranh ở Bình Dương để so kè tốc độ gây náo loạn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-quai-xe-hen-nhau-so-ke-toc-do-vung-giap-ranh-o-binh-duong-2221839.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhom-quai-xe-hen-nhau-so-ke-toc-do-vung-giap-ranh-o-binh-duong-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T22:02:39","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221800","title":"Đề nghị Tổng liên đoàn lao động xây nhà ở cho công nhân khó khăn","description":"Tổng liên đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng các thiết chế, công trình phúc lợi ở các khu công nghiệp - Khu chế xuất, để phục vụ, chăm lo đời sống người lao động.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-nghi-tong-lien-doan-lao-dong-xay-nha-o-cho-cong-nhan-kho-khan-2221800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/de-nghi-tong-lien-doan-lao-dong-xay-nha-o-cho-cong-nhan-kho-khan-1377.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T21:07:08","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221661","title":"Công an huyện Mỹ Đức tuyên truyền PCCC&CNCH cho 7.000 giáo viên, học sinh","description":"Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ giáo viên và học sinh cấp THPT trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccc-cnch-cho-7-000-giao-vien-hoc-sinh-2221661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccccnch-cho-7000-giao-vien-hoc-sinh-1249.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221390","title":"Điện Biên thành lập 58 điểm chữa cháy công cộng tại nhà cán bộ, chiến sĩ","description":"Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Công an tỉnh Điện Biên có sáng kiến triển khai lắp đặt các điểm phòng cháy, chữa cháy ngay tại nhà của các cán bộ, chiến sĩ ở khu dân cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-2221390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-1227.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:44:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221749","title":"Chủ tiệm vàng kể lại phút đối mặt với hai kẻ cướp có súng ở Trà Vinh","description":"Hai đối tượng mang theo súng, bắn vào người vợ chủ tiệm vàng rồi nhanh chóng đập vỡ tủ kính cướp 6 lượng vàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tiem-vang-ke-lai-phut-doi-mat-voi-hai-ke-cuop-co-sung-o-tra-vinh-2221749.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/chu-tiem-vang-ke-lai-phut-doi-mat-voi-hai-ke-cuop-co-sung-o-tra-vinh-1183.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221720","title":"Hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho Đại uý Công an bị đứt lìa 2 chân khi bắt cát tặc","description":"Công an tỉnh kiên Giang đã trao gần 200 triệu đồng cho Đại úy Trần Hoàng Ngôi - người bị đứt lìa hai chân khi bắt cát tặc trên sông Hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-tro-gan-200-trieu-dong-cho-dai-uy-cong-an-bi-dut-lia-2-chan-khi-bat-cat-tac-2221720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ho-tro-gan-200-trieu-dong-cho-dai-uy-cong-an-bi-dut-lia-2-chan-khi-bat-cat-tac-1110.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:42:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221737","title":"Công an đề nghị các tỉnh, thành rà soát văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký","description":"Công an tỉnh Thái Bình đã gửi văn bản đến các tỉnh thành trên cả nước, đề nghị rà soát các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn do ông Lưu Bình Nhưỡng ký để phục vụ điều tra.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-de-nghi-cac-tinh-thanh-ra-soat-van-ban-do-ong-luu-binh-nhuong-ky-2221737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-de-nghi-cac-tinh-thanh-ra-soat-van-ban-do-ong-luu-binh-nhuong-ky-1084.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-2221682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:33:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221703","title":"Tàu vận tải nước ngoài trôi vào Cù Lao Chàm, bên trong không có thuyền viên","description":"Một tàu vận tải thuộc Cộng hòa Sierra Leone bị sóng đánh dạt trôi vào bờ biển Cù Lao Chàm.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tau-van-tai-nuoc-ngoai-troi-vao-cu-lao-cham-ben-trong-khong-co-thuyen-vien-2221703.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tau-van-tai-nuoc-ngoai-troi-vao-cu-lao-cham-ben-trong-khong-co-thuyen-vien-973.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:23:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221669","title":"Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia sắp gặp nhau tại biên giới","description":"Lần đầu tiên giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-2221669.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-truong-quoc-phong-3-nuoc-viet-nam-lao-campuchia-sap-gap-nhau-tai-bien-gioi-903.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221649","title":"Loạt cơ sở bán đồ độ chế xe máy ở Quảng Nam bị ‘sờ gáy’","description":"Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ tùng dùng để độ, chế xe máy, không rõ nguồn gốc.","displayType":19,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-co-so-ban-do-do-che-xe-may-o-quang-nam-bi-so-gay-2221649.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/loat-co-so-ban-do-do-che-xe-may-o-quang-nam-bi-so-gay-841.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:16:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221613","title":"Long An bắt nguyên đăng kiểm viên nhận hối lộ","description":"Nguyên đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D (Savina) ở Long An vừa bị lực lượng chức năng khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/long-an-bat-nguyen-dang-kiem-vien-nhan-hoi-lo-2221613.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/long-an-bat-nguyen-dang-kiem-vien-nhan-hoi-lo-838.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T15:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221609","title":"Tuyên án cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức","description":"Sáng 1/12, sau 4 ngày xét hỏi và nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức) 16 năm tù về tội Tham ô tài sản; 5 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là 21 năm, đồng thời buộc bồi thường 102 tỷ đồng.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-an-cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-2221609.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tuyen-an-cuu-giam-doc-benh-vien-thu-duc-713.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:39:19","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221596","title":"Đề xuất cho thôi làm CSGT đối với cán bộ cầm gạch xô xát với người dân","description":"Mâu thuẫn trong lúc lái xe trên đường, Thiếu tá CSGT ở Bình Dương đã dùng gạch xô xát với người dân kèm lời lẽ thô tục để hăm dọa đối phương.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-cho-thoi-lam-csgt-doi-voi-can-bo-cam-gach-xo-xat-voi-nguoi-dan-2221596.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/de-xuat-cho-thoi-lam-csgt-doi-voi-can-bo-cam-gach-xo-xat-voi-nguoi-dan-678.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:48:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219992","title":"Thiếu quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà ống đô thị","description":"Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ống riêng lẻ để lại hậu quả nặng về người và tài sản, tuy nhiên, loại nhà này hiện chưa có quy chuẩn riêng về phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-2219992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-1475.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221566","title":"Ngư dân cứu sống người phụ nữ nhảy cầu Cửa Việt","description":"Thấy có người phụ nữ nhảy từ trên cầu Cửa Việt xuống sông, một ngư dân đã vội lái thuyền đến gần và kéo nạn nhân lên rồi đưa vào bờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngu-dan-cuu-song-nguoi-phu-nu-nhay-cau-cua-viet-2221566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngu-dan-cuu-song-nguoi-phu-nu-nhay-cau-cua-viet-595.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:58:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221559","title":"Sân bay Điện Biên chính thức mở cửa trở lại từ 2/12","description":"Bộ GTVT vừa ban hành quyết định cho phép cảng hàng không (sân bay) Điện Biên hoạt động trở lại từ 0h1’ ngày mai (2/12).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/san-bay-dien-bien-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-tu-2-12-2221559.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/san-bay-dien-bien-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-tu-212-536.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221525","title":"Hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động gửi trọn niềm tin vào Đại hội Công đoàn","description":"Hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng suốt của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-11-trieu-doan-vien-nguoi-lao-dong-gui-tron-niem-tin-vao-dai-hoi-cong-doan-2221525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hon-11-trieu-doan-vien-nguoi-lao-dong-gui-tron-niem-tin-vao-dai-hoi-cong-doan-519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:43:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221545","title":"Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng xin thôi việc","description":"UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định cho ông Đỗ Đại Dương, Giám đốc Sở Tư pháp được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-so-tu-phap-hai-phong-xin-thoi-viec-2221545.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/giam-doc-so-tu-phap-hai-phong-xin-thoi-viec-712.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221535","title":"Lời khai chi tiết của nghi phạm vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Trà Vinh","description":"Trong lúc cướp, nghi phạm dùng súng bắn nữ chủ tiệm vàng bị thương. Các đối tượng cướp đi một lượng lớn vàng, công an đã thu giữ 2 khẩu súng, 75 viên đạn chì.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loi-khai-chi-tiet-cua-nghi-pham-vu-no-sung-cuop-tiem-vang-o-tra-vinh-2221535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/loi-khai-chi-tiet-cua-nghi-pham-vu-no-sung-cuop-tiem-vang-o-tra-vinh-464.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:07:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221521","title":"Nữ tài xế ô tô con bị thương nặng sau khi húc đuôi xe đầu kéo ở cao tốc","description":"Sau cú húc mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang bị hỏng ở cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, nữ tài xế xe con bị thương nặng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-tai-xe-o-to-con-bi-thuong-nang-sau-khi-huc-duoi-xe-dau-keo-o-cao-toc-2221521.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-tai-xe-o-to-con-bi-thuong-nang-sau-khi-huc-duoi-xe-dau-keo-o-cao-toc-455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:00:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221531","title":"Bắt kẻ trộm cắp xe, hàng của shipper ở TP.HCM","description":"Nghi can thừa nhận trộm cắp xe và hàng hoá của shipper rồi nhanh chóng bán lại để mua ma tuý sử dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ke-trom-cap-xe-hang-cua-shipper-o-tp-hcm-2221531.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bat-ke-trom-cap-xe-hang-cua-shipper-o-tphcm-421.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:47:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221513","title":"Nhiều đề xuất 'gắt' chặn xe hợp đồng trá hình chạy nghênh ngang trên phố","description":"Nhằm chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy nghênh ngang trên các tuyến phố, mới đây một cán bộ Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất loại hình này phải vào bến để đón trả khách.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-de-xuat-gat-chan-xe-hop-dong-tra-hinh-chay-nghenh-ngang-tren-pho-2221513.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/de-xuat-xe-hop-dong-tra-hinh-phai-vao-ben-371.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa