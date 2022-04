Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô - trở lại ký ức âm nhạc thập niên 90

“Thời hoàng kim” của những ban nhạc, ca sỹ sinh viên

Nổi bật trong đó có thể kế đến Hoa sữa, Chìa khóa vàng, Bức Tường, Cỏ Dại, The Time, Desire, Những bậc thang, Ngựa hoang, Buratinox-Mutation-The Light, FPT Band; nhóm nhảy Big Toe - C.O - ZigZag; MC Thảo Vân, MC Đinh Tiến Dũng, Nhóm Sao Mai, ca sỹ Thùy Dung, Ngô Việt Khôi, Kiều Trinh, Liên Trịnh, …

Thập niên 90 - thập niên đầu tiên của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng tại Việt Nam, vì thế dòng chảy âm nhạc cũng có những sự giao thoa mãnh liệt. Ở trong nước, các nhạc sỹ như Thanh Tùng, Trần Tiến, Dương Thụ nổi lên với những bản tình ca được sáng tác theo phong cách “tây” rất văn minh và được cực kỳ nhiều khán giả ái mộ. Bên cạnh đó là phong trào văn nghệ sinh viên trên toàn quốc nở rộ và phát triển cực kỳ mạnh mẽ, sôi động. Hàng loạt những ban nhạc rock, pop ra đời mang lại cho thị trường âm nhạc một màu sắc tươi mới, gần gũi, văn minh và vô cùng tân tiến, thậm chí, các ban nhạc sinh viên thời đó còn có phần lấn át cả các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp như các Nhà hát hoặc các đoàn Văn công.

Sự xâm nhập của dòng âm nhạc quốc tế vào Việt Nam ở thời kỳ này cũng cực kỳ mạnh mẽ, những cái tên như The Beatles, Queen, ABBA, Smokie, Bee Gees, Boney M, Pink Floyd, Dire Straits, Deep Purple, Metallica …trở thành idol của biết bao thế hệ sinh viên thời đó.

Cũng vào giai đoạn này, phong trào tổ chức dạ hội sinh viên đã phát triển sôi động, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội. Những buổi dạ hội Sinh viên liên tục diễn ra một cách rầm rộ tại sân trường các trường Đại học lớn như: Đại học Tổng hợp, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Bách Khoa …, thu hút sự tham gia của hàng vạn sinh viên từ nhiều trường đại học, và trở thành hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí phổ biến nhất đối với giới trẻ lứa tuổi 6X, 7X thời bấy giờ.

Hàng loạt ban nhạc Sinh viên đình đám đã ra đời trong khoảng thời gian đó, như Hoa sữa, Chìa khóa vàng, The Time, Cỏ dại, Đại bàng trắng, Những bậc thang, Bức Tường, Sao mai, Desire, Beatles Xây dựng, The Light, Buratinox, Mutation, Ngựa hoang, … và từ những ban nhạc sinh viên này đã xuất hiện những giọng ca đình đám như Trần Lập, Tùng John, Thùy Dung, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Xuân Nhị, Lan Hương,… và những nhạc sỹ như Vũ Quang Trung, Lưu Hà An, Đỗ Bảo,…

Những ca sỹ, ban nhạc sinh viên ngày ấy nay đã ở lứa tuổi U50, U60, đã trở thành những nghệ sỹ nổi tiếng, những chính khách, trí thức, doanh nhân thành đạt, chiếm nhiều vị trí quan trọng trong xã hội, nhưng vẫn luôn cháy bỏng trong lòng một niềm đam mê bất tận dành cho âm nhạc. Chương trình Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô sẽ làm tái hiện không khí sôi động, bùng nổ tại các sân trường đại học, các nhà thi đấu, các sân vận động, ký túc xá, … đồng thời, lan tỏa đam mê và năng lượng tích cực tới cho những người tham dự và toàn xã hội.

Hứa hẹn những giây phút bùng nổ cảm xúc

Để có thể chuẩn bị và thực hiện Chương trình Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô không thể thiếu sự đóng góp to lớn của Nhà tài trợ Kim Cương - Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Habeco đã lựa chọn “Bia Hà Nội”- một thương hiệu lâu đời và rất gần gũi với thế hệ cựu sinh viên Thủ Đô. Với thông điệp “Gìn giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế”, Bia Hà Nội hy vọng được đóng góp một phần vào sự kiện ý nghĩa và cùng mang lại những trải nghiệm văn hoá giá trị này. Cùng với đó chương trình cũng có được sự đồng hành của FPT Telecom và nhiều nhãn hàng khác.

Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô năm 2022 sẽ được đơn vị sản xuất - Công ty Mỹ Thanh - thực hiện một cách quy mô, chuyên nghiệp, được dàn dựng công phu, hoành tráng, chất lượng nghệ thuật cao, nhưng vẫn đảm bảo phong cách Retro, hoài niệm, tạo nên một không gian nghệ thuật đích thực dành cho các khán giả yêu nhạc Thủ đô. Đây cũng sẽ là điểm khởi đầu cho rất nhiều các chương trình văn hóa nghệ thuật tiếp theo để lan tỏa niềm đam mê âm nhạc tới nhiều đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Không chỉ hứa hẹn sẽ mang đến một bầu không khí âm nhạc bùng nổ, tràn đầy cảm xúc tại sân khấu chính, chương trình sẽ còn được lan tỏa đến hàng triệu khán giả của mọi miền đất nước thông qua kênh livestream của FPT Play.

Chị Nguyễn Mỹ Trang - Phó Giám đốc Công ty Mỹ Thanh, một thành viên của Ban tổ chức, cho biết: “Chúng tôi là một tập hợp các anh chị em đã từng tham gia tổ chức và biểu diễn trong các dạ hội sinh viên từ những năm 90. Từ lâu, chúng tôi đã ấp ủ mơ ước được tổ chức một sân khấu ca nhạc để các ca sỹ và ban nhạc thời bấy giờ có thể hội ngộ, ôn lại những kỷ niệm cũ và chia sẻ tình yêu âm nhạc. Tất cả chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết để bàn bạc, luyện tập và sẵn sàng cháy hết mình trong đêm dạ hội sắp tới.

Chúng tôi hi vọng rằng chương trình sẽ là một hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa trong năm 2022, nhằm mục đích gìn giữ và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đích thực. Chúng tôi tin rằng, những đam mê của tuổi thanh xuân và sự sáng tạo trong nghệ thuật sẽ là ngọn lửa cháy mãi, bất chấp mọi thách thức của thời gian”.

Chương trình dự kiến sẽ được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng FPT Play và Facebook Fan Page: Dạ hội Cựu SV Thủ đô

Thúy Ngà