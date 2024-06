Sau 15 tháng điều tra mở rộng liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, Công an TPHCM đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can.

Công an TPHCM cũng phối hợp nhiều đơn vị, công an ở một số tỉnh, thành để điều tra, triệt phá triệt để các đường dây ma tuý quy mô.

Từ vụ 4 nữ tiếp viên xách 11,4kg ma tuý về Việt Nam, công an đã mở rộng điều tra, khởi tố 318 vụ án với 961 bị can. Ảnh: Hải quan TPHCM

Cụ thể, tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 318 vụ án với 961 bị can để điều tra về các hành vi như: sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm, tàng trữ tiền giả, đánh bạc, cướp giật tài sản… Ngoài ra, cơ quan công an còn xử lý hành chính hơn 80 đối tượng khác về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình mở rộng điều tra, công an thu giữ lượng tang vật gồm: 319kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn các loại, 3 quả lựu đạn….

Công an xác định các đường dây, ổ nhóm có liên quan đã bán trót lọt ra thị trường lượng lớn ma tuý, có giá trị ước tính hơn 28.000 tỷ đồng.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, sáng ngày 16/3/2023, lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (thuộc Cục Hải quan TPHCM) đã phối hợp cùng các đơn vị khác, tiến hành kiểm tra hành lý của nhóm 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines khi nhập cảnh từ sân bay Paris Charles de Gaulle (Pháp) về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu VN10. Lực lượng tại hiện trường đã phát hiện 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên.

Kiểm tra bên trong các hàng hoá này, lực lượng chức năng tìm thấy 11,4kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp, gồm 8.400 gram viên nén màu xám, 3.080 gram chất bột màu trắng.

Vụ việc được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để mở rộng điều tra. 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines khai nhận khi ở Pháp đã được một người (chưa xác định danh tính) nhờ "xách tay" một số hàng hóa về nước, trả công hơn 10 triệu đồng. Do bận và chủ quan, họ chỉ kiểm tra vài tuýp kem đánh răng, thấy không có gì bất thường nên đã nhận vận chuyển về nước.

Một tuần sau khi phát hiện vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nói trên và khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy" để điều tra làm rõ bản chất. Theo Công an TPHCM, các nữ tiếp viên bị lợi dụng để vận chuyển ma tuý từ Pháp về Việt Nam, không biết trong các tuýp kem đánh răng có chứa ma túy.

Công an TPHCM đã phối hợp cùng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành mở rộng điều tra, lần theo dấu vết của các đường dây chuyển ma túy từ nước ngoài về tiêu thụ tại Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng trùm của đường dây này lợi dụng những nữ tiếp viên hàng không thường xuyên qua lại, người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất.

"Hàng" về đến nơi, chúng dùng dịch vụ giao hàng nhanh trong nước để đưa ma túy đến cho một đối tượng tại Đồng Nai tách thành từng kiện riêng. Sau đó, ma túy được vận chuyển bằng đường bộ, giao cho các đối tượng tại TPHCM, Bình Dương để tiếp tục chia nhỏ và tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.