Sáng 2/10, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại các chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, nhà trọ cho thuê, căn hộ và nhà ở kết hợp kinh doanh lưu trú… có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận.

Ghi nhận của PV VietNamNet, Công an quận Hải Châu đã lập 10 đoàn, phối hợp với đại diện 13 phường trên địa bàn và đơn vị quản lý nhà để kiểm tra. Trong thời gian từ ngày 2 đến 8/10, đoàn sẽ kiểm tra 281 cơ sở về hồ sơ xây dựng, hệ thống điện, hồ sơ PCCC và kỹ năng sử dụng thiết bị PCCC của các thành viên trong ban quản trị chung cư.

Đoàn kiểm tra hệ thống chữa cháy tại chung cư Bình An

Tại chung cư Bình An (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) gồm 3 tòa nhà cao 5 tầng, với hơn 150 căn hộ, đoàn kiểm tra hệ thống báo cháy, chữa cháy tại đây đều hoạt động bình thường và hầu hết thiết bị được đầu tư mới. Chung cư này không cơi nới và tạo “chuồng cọp”.

Tuy nhiên, dọc hành lang của các tòa nhà có nhiều hộ dân sử dụng để đồ đạc và một số đường dây điện không được luồn vào ống ruột gà. Công an quận Hải Châu đã nhắc nhở Trung tâm quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng yêu cầu ban quản trị tòa nhà di dời toàn bộ đồ đạc không được bỏ dọc hành lang và bọc lại hệ thống dây điện để đảm bảo an toàn.

Hệ thống báo cháy hoạt động bình thường

Dọc hành lang người dân chất đầy đồ đạc gây mất an toàn cháy nổ được yêu cầu dọn dẹp

Ông Phan Tấn Hiệp (bảo vệ tại chung cư Bình An) cho biết, chung cư đưa vào sử dụng vào năm 2007, hằng năm tổ bảo vệ và người dân được diễn tập PCCC&CNCH, hệ thống PCCC cũng được đầu tư mới.

Trong khi đó, kiểm tra chung cư số 4 Nguyễn Tri Phương (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), tại khu nhà 1 của chung cư này một số hộ dân dựng xe máy ở hành lang tầng một được lực lượng kiểm tra yêu cầu di dời đến vị trí khác.

Trong đợt này đoàn sẽ kiểm tra về an toàn PCCC&CNCH 281 cơ sở

Ngoài quận Hải Châu, quận Sơn Trà cũng đang thực hiện kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC&CNCH các loại hình chung cư, căn hộ, nhà trọ… Cụ thể, lực lượng Công an quận Sơn Trà và các phường sẽ tiến hành kiểm tra gần 1.000 cơ sở trên địa bàn quận.

Thiếu tá Lê Văn Vĩnh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Sơn Trà cho biết, hiện đội đang triển khai gửi thông báo đến các cơ sở để tiến hành kiểm tra theo quy định.

“Với số lượng cơ sở kiểm tra nhiều, ngoài lực lượng cảnh sát của quận Sơn Trà thì còn có các tổ kiểm tra của phường cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở có quy mô nhỏ”, Thiếu tá Lê Văn Vĩnh cho biết.

Đà Nẵng đang đồng loạt kiểm tra công tác PCCC&CNCH

Trước đó, ngày 22/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các công trình xây dựng.

Cụ thể, Chủ tịch Đà Nẵng giao Công an TP chỉ đạo các đơn vị chức năng tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn TP. Xử lý vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với các trường hợp vi phạm quy định về PCCC&CNCH theo đúng quy định pháp luật….

UBND các quận, huyện phải kịp thời phát hiện, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây sai phép và hồ sơ thiết kế. Qua đó xử lý triệt để các hành vi vi phạm, đảm bảo các công trình xây dựng tuân thủ đúng giấy phép được cấp.

Đặc biệt lưu ý kiểm tra các công trình nhà ở đã đưa vào sử dụng có thiết kế nhiều tầng, có dấu hiệu thay đổi công năng sử dụng, nguy cơ biến tướng thành căn hộ, chung cư tập trung đông người và có nguy cơ cháy nổ cao...