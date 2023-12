Better Trip là công ty chuyên bán vé máy bay, visa, tour du lịch… Noel vừa qua, Better Trip đã tổ chức tour tham quan Hà Lan kết hợp đón Giáng sinh và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của du khách.

Ảnh: Better Trip

Mới lạ, khác biệt nhưng không kém phần ấm áp… đó là cảm nhận chung của không ít du khách khi đón Giáng sinh ở thủ đô Amsterdam - Hà Lan.

Tại đêm tiệc Giáng sinh, các du khách dù là người quen hay lạ đều dành cho nhau tiếng cười thân thiện và lời chúc Giáng sinh an lành… Tất cả hòa mình vào không gian âm nhạc sống động với những ca khúc đặc biệt dành riêng cho đêm Giáng sinh, mọi muộn phiền của những ngày cuối năm dường như đều tan biến.

Ông Minh Kiên - một du khách tham gia chuyến đi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại cùng với gia đình. Được quây quần ngồi cùng nhau đón Giáng sinh trong tiết trời lạnh như này, quả thật là một kỉ niệm khó quên. Đội ngũ nhân viên của Better Trip sắp xếp cho chuyến đi này rất chu đáo”.

Đội ngũ Better Trip cũng tự tay chuẩn bị những món quà nhỏ, vào vai ông già Noel tặng cho du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ. Chính những điều mộc mạc, giản dị đó mang đến sự gần gũi chân thành và góp phần giữ chân du khách.

Những món quà đội ngũ Better Trip tự tay chuẩn bị cho các du khách. Ảnh: Better Trip

Ngoài bữa tiệc đêm đón Giáng sinh, những ngày còn lại đoàn còn ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng khác. Đặc biệt là khu Chợ Giáng sinh ở Valkenburg và tham gia nhiều hoạt động thú vị.

Thưởng thức các hoạt động giáng sinh thú vị tại Valkenburg. Ảnh: Better Trip

Ông Trần Lê Tạo - Giám đốc Better Trip cho hay: “Đây là một tour du lịch ý nghĩa, mang đến cho du khách Việt một mùa giáng sinh đáng nhớ và hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng rằng với sự tận tâm, nhiệt thành, đội ngũ Better Trip đã mang đến sự hài lòng cho du khách. Thời gian tới, Better Trip sẽ nghiên cứu xây dựng thêm nhiều tour du lịch vào các dịp lễ đặc biệt, tăng thêm trải nghiệm cho khách hàng”.

Lệ Thanh