Cơm gà Hội An

Cơm gà Hội An là một món ăn được ưa chuộng tại rất nhiều các thành phố trên khắp mảnh đất hình chữ S. Món ăn này được ví như tinh hoa ẩm thực của Hội An. Vẫn từ những nguyên liệu phổ biến như: Gạo, gà ta, các loại rau thơm, nhưng bàn tay chế biến tài tình của người dân nơi đây đã tạo ra món ăn nức tiếng gần xa, thu hút nhiều du khách thưởng thức khi đến Hội An.