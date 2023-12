{"article":{"id":"2226465","title":"Đại biểu Đà Nẵng kiến nghị thu hồi đất công xây thêm trường học","description":"Trước thực trạng một số nơi ở Đà Nẵng thiếu lớp, trường học, đại biểu hội đồng nhân dân đã kiến nghị thành phố cần thu hồi các lô đất công đang cho thuê để xây thêm trường.","contentObject":"<p>Sáng 13/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP Đà Nẵng, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục làm việc với phiên thảo luận.</p>

<p><strong>Nâng cấp mở rộng trường lớp chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học </strong></p>

<p>Nêu ý kiến về kết quả thực hiện đề án xây dựng, nâng cấp mở rộng trường lớp giai đoạn 2021-2025, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng, tính đến tháng 11/2023 có 140 công trình xây dựng trường học đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng số vốn là 2.844 tỷ đồng. 6 công trình đang hoàn thiện hồ sơ với tổng mức đầu tư là 2,6 tỷ đồng. </p>

<p>Để triển khai các dự án này, TP giao cho 7 quận huyện và 4 Ban quản lý dự án thuộc thành phố thực hiện. Việc triển khai dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, qua giám sát nhận thấy việc triển khai các dự án chưa kịp tiến độ. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-815.jpg?width=768&s=Ug2LwXlZgS_47F7bOfxV2w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-815.jpg?width=1024&s=CL7P0D3fbiKzXuiGP8hmOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-815.jpg?width=0&s=YnBzfpo6TineP7WJoQaDWQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-815.jpg?width=768&s=Ug2LwXlZgS_47F7bOfxV2w\" alt=\"giao duc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giao-duc-815.jpg?width=260&s=S3GlUtFOYS90Ktj0fn3pqw\"></picture>

<figcaption>Đại biểu Nghĩa nêu ý kiến tại phiên thảo luận</figcaption>

</figure>

<p>“Để thực hiện đảm bảo kế hoạch nâng cấp mở rộng trường lớp giai đoạn 2021-2025, đề nghị HĐND chỉ đạo UBND TP chỉ đạo các quận huyện, các Ban quản lý kịp thời giải phóng mặt bằng, đồng thời chuẩn bị công tác đầu tư vì việc chuẩn bị công tác đầu tư rất mất thời gian”, ông Nghĩa kiến nghị. </p>

<p>Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng dẫn chứng, học sinh tiểu học tại quận Cẩm Lệ và quận Liên Chiểu chưa được học 2 buổi/ngày. Vì vậy đại biểu này kiến nghị thu hồi các lô đất công cho mượn để xây dựng trường học. Ngoài ra, ưu tiên vốn cho các công trình đã có quyết định chủ trương đầu tư, quyết liệt chỉ đạo các quận, huyện đề nghị đầu tư công.</p>

<p>Bà Lê Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng, qua báo cáo có thể thấy đề án chậm triển khai so với kế hoạch đề ra, chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học, đặc biệt là các quận có tỉ lệ tăng dân số cơ học như Cẩm Lệ, Liên Chiểu. </p>

<p><strong>Nhiều dự án, chủ đầu tư cam kết xây dựng trường học nhưng không đúng tiến độ </strong></p>

<p>Thông tin về việc này, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, cho rằng, ngày 27/11 vừa qua, lãnh đạo UBND TP đã giao Sở chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện và các Ban quản lý tiếp tục rà soát tổng hợp số liệu cụ thể các công trình đầu tư trong thời gian đến để báo cáo TP trong tháng 1/2024. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hoa-bac8-1-861-816.jpg?width=768&s=t5XND4qrQAFvMdQf5THGgQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hoa-bac8-1-861-816.jpg?width=1024&s=XUHebrmPN8WW7AwFK3yqgg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hoa-bac8-1-861-816.jpg?width=0&s=jAfpidrntev3oTzohQvEBg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hoa-bac8-1-861-816.jpg?width=768&s=t5XND4qrQAFvMdQf5THGgQ\" alt=\"w hoa bac8 1 861.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/w-hoa-bac8-1-861-816.jpg?width=260&s=I98OBdtP-hayc396K4LkCA\"></picture>

<figcaption>Một trường học ở Đà Nẵng được xây dựng khang trang</figcaption>

</figure>

<p>Theo bà Thuận, hiện tại các địa phương đang tiến hành song song vừa triển khai dự án, vừa dạy học, sắp xếp công việc cho phù hợp đảm bảo chất lượng dạy học. Tuy nhiên, một số quận vẫn còn gặp khó khăn do bố trí đất xây dựng trường Tiểu học, THCS. Cụ thể, quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ, UBND TP đang bố trí rà soát quỹ đất liên quan đến xây dựng trường học. </p>

<p>“Sở GD-ĐT đề nghị các chủ đầu tư, các khu đô thị có kế hoạch triển khai xây dựng trường học theo đúng dự án phê duyệt. Cam kết tiến độ triển khai, đặc biệt các dự án đã được lấp đầy 50% để đảm bảo tổ chức dạy học, theo như kế hoạch ban đầu mà chủ đầu tư dự án đô thị đã báo cáo thành phố”, bà Thuận nói.</p>

<p>Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng, vấn đề đầu tư trường lớp được thành phố rất quan tâm. Đề án chậm do thành phố tăng cường nguồn lực đầu tư từ 4.300 tỷ đồng lên gần 8.000 tỷ đồng. </p>

<p>“Đúng là đã thiếu trường học cục bộ ở một số địa phương, như phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ dân số tăng rất nhanh. Ngoài ra, các dự án, chủ đầu tư cam kết xây dựng trường học nhưng không đúng tiến độ. Vì thế dẫn đến tình trạng ở phường này nhưng chở đi học nơi khác”, ông Triết nói.</p>

<p>Lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ dự án phải thực hiện cam kết của mình trong việc đầu tư các công trình giáo dục liên quan trên địa bàn các dự án tổ chức triển khai. 