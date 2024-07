Ngày 24/7, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Tiến Linh (SN 1984, ở Đống Đa) ra xét xử về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan tới vụ án, còn có 7 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo buộc, chiều 4/4/2023, Linh ở cùng bạn gái là Vũ Phương Thủy (SN 2000, quê Thanh Hóa) thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thắng Đức (SN 1990, ở quận Hoàng Mai).

Qua điện thoại, Đức nói một bạn trong nhóm tên Ngô Quang Lâm bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nhờ Linh đến tìm hiểu tình hình để xin cho bạn. Ngay sau đó, Linh lái ô tô, cùng bạn gái đến Công an phường Hàng Buồm để tìm hiểu sự việc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Tới nơi, do nhầm tưởng chị Hà Thị Huệ là đối tượng tên Vân Anh, người mà Linh nghi ngờ đã báo tin cho Công an bắt bạn mình là Ngô Quang Lâm nên Thủy lao vào túm tóc đánh chị Huệ ngay gần trụ sở Công an phường.

Lúc này, anh Trần Minh Đức (cán bộ Công an phường Hàng Buồm) mặc thường phục, đang đứng ở cửa Công an phường Hàng Buồm đi ra can ngăn thì bị Phan Tiến Linh dùng dao nhọn đâm 3 nhát vào vùng lưng, mặt sau cánh tay phải và vai trái, gây thương tích 5%.

Sau đó bị cáo Linh gọi điện báo cho Nguyễn Thắng Đức. Đức đã dùng xe máy đưa Thuỷ đi lấy đồ dùng, súng, đạn cho Linh và lái ô tô chở Linh đi trốn. Đức còn đưa 80 triệu đồng cho Linh và Thuỷ dùng làm “lộ phí”.

Quá trình lẩn trốn, Tiến Linh đã kể cho những người bạn xã hội nghe sự việc mình vừa đâm cán bộ Công an Phường Hàng Buồm. Những người này sau đó đã để Tiến Linh và bạn gái trốn ở nhà mình rồi gọi điện cho chủ một khách sạn ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh cho Tiến Linh và Thủy trốn ít ngày.

Đến ngày 10/4/2023, khi hai bị cáo Linh và Thủy đang ở khách sạn tại TP Từ Sơn thì bị Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình bắt giữ Linh, Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ của bị cáo 4 khẩu súng gồm: 1 súng kiểu ổ quay; 1 súng tự chế bắn đạn cỡ 5,6x15,5mm; 1 súng ngắn K54 bắn đạn cỡ 7,62x25mm và 1 khẩu súng ngắn K59 bắn đạn cỡ 9x18mm cùng 20 viên đạn. Cả 4 khẩu súng trên đều thuộc vũ khí quân dụng, còn sử dụng được.

Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ của Linh 10,953 gam Ketamin; 15 viên nén ma túy loại MDMA, tổng khối tượng 6,388 gam và 68,437 gam Methamphetamine và Ketamine. Tổng trọng lượng các chất ma túy do Phan Tiến Linh cất giấu để sử dụng là 78,476 gam.

Kết quả điều tra cho thấy, Đức, Thủy và các bị cáo khác đã có hành vi giúp Linh lẩn trốn; biết Linh tàng trữ súng, đạn nhưng vẫn giúp đối tượng cất giấu số vũ khí trên.

Quá trình điều tra vụ án, anh Trần Minh Đức yêu cầu bị cáo Phan Tiến Linh bồi thường số tiền 100 triệu đồng và đề nghị xử lý Linh theo pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Tiến Linh mức án 30 năm tù; Vũ Phương Thủy 9 năm tù. Các bị cáo khác nhận án từ 15 tháng tù- 28 năm tù.

Được biết, đây không phải lần đầu bị cáo Linh hầu tòa. Trước đó, “đại ca" Hà Thành này từng đi tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Đe dọa giết người”. Sau khi ra tù, anh ta lại tiếp tục gây án.