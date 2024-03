Bị ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt 2 dự án, đại gia Kim Oanh lên tiếng

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có những chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt 2 dự án của đại gia bất động sản Kim Oanh. Bà Kim Oanh mong muốn giám định lại giá trị của 2 dự án, vì giá thực tế cao hơn nhiều.

“Tôi mong muốn giải quyết dứt điểm vụ án, nhận lại tài sản để tiếp tục triển khai; chứ nếu kéo dài thêm thì doanh nghiệp tiếp tục gánh những thiệt hại nặng nề”, bà Kim Oanh chia sẻ. (Xem thêm)

Chân tướng bà trùm và 'vòi bạch tuộc' Vạn Thịnh Phát

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị buộc tội tham ô 304 nghìn tỷ đồng của Ngân hàng SCB và sẽ bị xét xử vào ngày 5/3. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát gồm cả nghìn doanh nghiệp đã gây sóng gió thị trường tài chính Việt Nam.

Bà Lan bị xác định có vai trò chính, gây thiệt hại cũng như chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng của SCB thông qua hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. (Xem thêm)

Sếp Thế Giới Di Động bán triệu cổ phiếu để mua nhà cho vợ

Dù thù lao trong năm 2023 gấp 10 lần Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhưng thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) không điều hành của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động, ông Robert Alan Willett, vẫn đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG.

Ông Robert cho hay, việc ông bán cổ phiếu là để có tài chính mua căn nhà mới cho vợ, do sức khỏe vợ ông không được tốt. Vị thành viên HĐQT này cũng vui vẻ nói, ai muốn bán lại cổ phiếu MWG, ông sẵn lòng mua lại và sẽ ở lại đây thêm 5 năm nữa nếu HĐQT mong muốn. (Xem thêm)

EVN tiếp nhận nhà máy nhiệt điện 20 năm tuổi từ 'ông lớn' nước ngoài

Ngày 1/3, Bộ Công Thương tổ chức lễ chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khai thác và vận hành.

Dự án này bắt đầu vận hành thương mại từ ngày 1/3/2004 và sau khi kết thúc thời hạn 20 năm vận hành an toàn, ổn định, vào lúc 00h00 ngày 1/3/2024, nhà máy đã được chuyển giao thành công cho EVN. (Xem thêm)

Giá lập đỉnh, Việt Nam thu hơn 900 triệu USD chỉ sau 45 ngày xuất khẩu cà phê

Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 57.000 tấn cà phê, kim ngạch đạt 184,4 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến 15/2, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 295.000 tấn, kim ngạch đạt 911 triệu USD.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng 26,6%, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng mạnh 79,7%. Hiện, giá cà phê xuất khẩu trung bình đạt gần 3.100 USD/tấn, tăng gần 43% so với cùng kỳ. (Xem thêm)

Giá cà phê lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Hoàng Minh

Muốn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, doanh nghiệp phải đấu thầu

Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, trong đó có những điểm mới.

Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định này đó là nhà đầu tư phải tham gia đấu thầu khi muốn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam. Hiện nay, cơ quan quản lý vẫn chưa cấp phép cho doanh nghiệp nào kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. (Xem thêm)

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện pháp lý về tài sản ảo

Tại Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ vũ khí, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đánh giá rủi ro về rửa tiền trong kinh doanh casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo; hoàn thành vào tháng 9.

Bộ Tài chính được giao xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản này, hoàn thành trong tháng 5/2025. Việc này nhằm hạn chế rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan tới loại tài sản này.

Lý do khiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 1,04% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12/2023 và tăng 3,98% so với cùng kỳ năm 2023.

Lý do, theo Tổng cục Thống kê, tháng 2 là tháng có Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ của người dân tăng cao; giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu; giá xăng dầu, giá gas tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính khiến CPI tăng. (Xem thêm)

Ý kiến trái chiều khi doanh thu bán hàng 150 triệu đồng phải nộp thuế VAT

Tại dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT) sửa đổi mới nhất đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính vẫn giữ đề xuất ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT với cá nhân, hộ kinh doanh là 150 triệu đồng, tăng 50 triệu so với hiện hành.

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp thì ngưỡng doanh thu chịu thuế 150 triệu đồng/năm vẫn tương đối thấp. Còn VCCI cho rằng so sánh giữa cá nhân kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương sẽ thấy sự bất hợp lý. (Xem thêm)

Tìm giải pháp sớm nâng hạng thị trường chứng khoán

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, đa số ý kiến đều đề cập đến việc cần quyết liệt giải pháp để sớm nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, năm 2023, hoạt động huy động vốn qua TTCK có sự khởi sắc, với tổng giá trị huy động vốn đạt 418.271 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022. (Xem thêm)

Quy định mới về khai thác tại sân bay

Chính phủ mới ban hành nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, có hiệu lực từ 10/4. Theo đó, việc cảng vụ cấp giấy chứng nhận phương tiện, thiết bị và khu vực nhà ga hàng hoá tại sân bay sẽ có thay đổi và hướng dẫn cụ thể hơn.

Điểm đáng chú ý tại quy định mới nằm ở việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không được sản xuất, lắp ráp, cải tiến tại Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán sẽ công bố thông tin một đầu mối từ 8/3

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan này sẽ vận hành hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán từ 8/3.

Trước mắt sẽ áp dụng đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).