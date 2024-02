CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) của đại gia Lê Phước Vũ vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023-2024 và đưa ra kế hoạch kinh doanh cho niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024) với hai kịch bản.

Kịch bản 1, sản lượng tiêu thụ 1,62 triệu tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến đạt 34.000 tỷ đồng (1,36 tỷ USD), tăng 7,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1,73 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng (1,44 tỷ USD), tăng 13,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Trong niên độ tài chính 2022-2023, Tập đoàn Hoa Sen cũng đưa ra hai kịch bản. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 93% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận của kịch bản 1.

Ngoài ra, Tập đoàn Hoa Sen cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép. Trong đó, CTCP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Tập đoàn Hoa Sen cho hay, tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, tập đoàn này trình cổ đông về việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất việc tiếp nhận và sản xuất kinh doanh ống thép có lợi nhuận, công ty sẽ trình cổ đông phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết đối với CTCP Ống thép Hoa Sen.

Với hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hoa Sen Home được ông Lê Phước Vũ khẳng định là nỗ lực cuối cùng của ông trước khi rời tập đoàn, với kỳ vọng doanh thu lên đến 2 tỷ USD. Ông Vũ còn nói, nếu được điều hành tốt, Hoa Sen Home sẽ lớn gấp nhiều lần Tập đoàn Hoa Sen hiện nay.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Hoa Sen, ông Vũ tuyên bố sẽ rút khỏi doanh nghiệp vào năm 2026 để toàn tâm quy y hướng Phật.

Kết phiên giao dịch ngày 27/2, cổ phiếu HSG đạt 22.850 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* AMV: CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ mới đây thông báo điều chỉnh ngày thanh toán 2 đợt cổ tức năm 2019, từ 28/2/2024 lên 28/2/2025 (đợt 1), và 28/8/2024 lên 28/8/2025 (đợt 2), tức lùi thêm 1 năm so với kế hoạch.

* KDH: Kết thúc năm 2023, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ghi nhận con số tồn kho cao nhất từ trước đến nay, gần 18.800 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp lên vị trí thứ 4 trong top 10 ông lớn bất động sản có tồn kho cao nhất.

* ADP: CTCP Sơn Á Đông mới đây thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền tỷ lệ 11% và quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của doanh nghiệp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3. Ngày thực hiện dự kiến chi trả vào 4/4.

* PPP: CTCP Dược phẩm Phong Phú thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/3. Ngày thanh toán dự kiến từ 18/4.

* DHT: Sau khi mua thành công 8,4 triệu cổ phiếu từ CTCP Dược phẩm Hà Tây, đối tác Nhật Bản là ASKA Pharmaceutical (ASKA) tiếp tục đăng ký mua thêm 1,1 triệu cổ phiếu nhằm nâng cao tỷ lệ sở hữu.

* REE: Platinum Victory Pte Ltd - cổ đông lớn nhất của CTCP Cơ Điện Lạnh thông báo không mua được cổ phiếu nào trên tổng số gần 368.000 cổ phiếu REE đã đăng ký trong giai đoạn từ 24/1-22/2.

* LHC: CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng chốt ngày 20/4 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 và trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2023 theo tỷ lệ 10%. Tính chung cả năm 2023, tỷ lệ cổ tức bằng tiền của LHC đã cao gấp 2,5 lần so với năm 2022.

* SHP: CTCP Thủy điện Miền Nam mới đây thông báo tạm hoãn chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2023, với số tiền tới hơn 100 tỷ đồng (tỷ lệ 10%). Trước đó, SHP thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2, dự kiến chi trả vào 7/3.

* HSC: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) đem đấu giá toàn bộ quyền mua cổ phiếu HSC của CTCP Chứng khoán TP.HCM trước đợt phát hành thêm 228,6 triệu cổ phiếu.

VN-Index

Kết phiên giao dịch ngày 27/2, VN-Index tăng 13,29 điểm (+1,09%) lên 1.237,46 điểm, HNX-Index tăng 2,51 điểm (+1,08%) lên 235,38 điểm, UpCOM-Index giảm 0,09 điểm (-0,1%), xuống 90,4 điểm.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường dù hồi phục nhưng VN-Index đang tiệm cận cản mạnh 1.250 điểm và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục có những vận động khó dự báo trong thời gian tới, với ngưỡng cản mạnh thị trường cần những nhịp rũ bỏ và tích lũy để tạo đà trước khi vượt qua.

Hiện tại SHS không đánh giá cao khả năng VN-Index sớm vượt 1.250 điểm. Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đang dần vận động để hình thành kênh tích lũy rộng trung hạn 1.150-1.250 điểm. Hiện VN-Index gần như tiệm cận vùng cản trên của kênh tích lũy nên rủi ro trong ngắn và trung hạn đang tăng lên.

Còn theo Chứng khoán Tân Việt (TVSI), đà tăng phiên 27/2 vẫn ghi nhận sự lan tỏa tích cực giữa nhiều nhóm ngành và một vài nhóm ngành đã điều chỉnh trước đó cũng đã tham gia tăng điểm trở lại như xây dựng hay bất động sản.

Trong phiên giao dịch kế tiếp (ngày 28/2), chỉ số dự báo sẽ duy trì đà tăng điểm và hướng dần về vùng kháng cự mạnh phía trên quanh khu vực 1.250-1.280 điểm. Do chỉ số đang ở vùng giá trị cao nên các nhịp rung lắc dự báo vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.