Cụ thể, điểm chuẩn các ngành học của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2023 theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Năm học 2023-2024 cũng là năm đầu tiên, hơn 700 sinh viên năm nhất của Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tới học tập tại cơ sở Hòa Lạc.

Trao đổi với VietNamNet, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết: “Năm nay, tân sinh viên sẽ đón nhiều thay đổi mới, đặc biệt là việc học tập tại cơ sở Hòa Lạc ở năm nhất. Điều này là một bước tiến để cung cấp môi trường rèn luyện cho sinh viên. Nhà trường đã đầu tư để tạo ra môi trường đồng bộ về cơ sở vật chất và công nghệ, các khuôn viên học tập và sinh hoạt sẽ được thiết kế thoáng đãng, kết hợp giữa không gian tự nhiên và tiện nghi”.

Ông Trình cho biết thêm, chương trình học tập tại cơ sở Hòa Lạc sẽ được thiết kế tập trung vào các nội dung chính gồm: Đổi mới nội dung các môn học trong chương trình giáo dục thể chất, thể thao dành cho sinh viên năm thứ nhất; Bổ sung, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, đào tạo, rèn luyện các kỹ năng cơ bản, thiết yếu dành cho sinh viên; Đẩy mạnh, tạo không gian phát triển mô hình các câu lạc bộ cho sinh viên tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc,...

“Chúng tôi đề cao việc phát triển cả kỹ năng học thuật và kỹ năng mềm, cùng việc xây dựng môi trường giao lưu, kết nối xã hội trong suốt quá trình học tập. Điều này giúp các sinh viên phát triển toàn diện và sớm hòa nhập vào môi trường đại học.

Nhiều các câu lạc bộ/tổ/đội/nhóm được thành lập trên các mảng hoạt động khác nhau như: học thuật, văn nghệ, thể dục thể thao, sở thích... Các em cũng sẽ được tham gia các sự kiện, cuộc thi và hoạt động như: Ngày hội câu lạc bộ; Hội thao; Ý tưởng sáng tạo Công nghệ... Các hoạt động không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe còn là cơ hội để giao lưu, tạo mối quan hệ với bạn bè, thầy cô. Các hoạt động cũng sẽ được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm, các kỹ năng sinh tồn…”, ông Trình nói.

GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Trình cũng cho hay, thực trạng giới trẻ "nghiện" mạng xã hội ảnh hưởng từ mặt trái của sự phát triển xã hội. Nhiều người học gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, tâm lý, dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân và cả xã hội.

“Năm nhất là thời điểm tối ưu để bắt đầu định hướng phương pháp học tập, rèn luyện các kỹ năng sống, thái độ trách nhiệm cho sinh viên. Do đó, các sinh viên sẽ nội trú 100% gắn với môi trường học tập, thể dục thể thao, văn hóa và tham gia các câu lạc bộ là điều kiện lý tưởng để các sinh viên phát triển và dần dần hoàn thiện các kỹ năng sống như những công dân trưởng thành và trách nhiệm trong xã hội.

“Môi trường học tập năm thứ nhất cũng quyết định khả năng “vượt sốc” thành công đối với tất cả các sinh viên khi chuyển từ những học sinh phổ thông, sống cùng bố mẹ sang môi trường sinh viên và dần học cách tự lập”, ông Trình chia sẻ.

Sinh viên năm nhất của trường sẽ được học tập nội trú 100%, do đó, ông Trình cho hay, công tác đảm bảo an toàn, an ninh và trật tự cho sinh viên cũng là một trong những ưu tiên của trường khi triển khai chương trình học tại cơ sở Hòa Lạc.

Trong kế hoạch học tập của sinh viên tại Hoà Lạc, nhà trường đã xây dựng các phương án như: Sinh viên được cung cấp hướng dẫn về quy định an toàn và an ninh tại khu vực học tập, về cách hành xử trong trường hợp khẩn cấp, cách báo cáo về các tình huống bất thường và cách thông tin với lực lượng bảo vệ qua việc lồng ghép vào các chương trình như hội thảo, sân khấu hoá, truyền thông online trên các website, mạng xã hội...

“Ngoài các biện pháp về an toàn vật chất, nhà trường cũng cung cấp dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho sinh viên để giúp các em cảm thấy an toàn và tự tin khi học tập tại khu vực biệt lập.

Bên cạnh công tác phát hiện các sinh viên xuất sắc để có những định hướng đào tạo thông qua tham gia các nhóm nghiên cứu của các thầy cô, trường cũng đang triển khai các hoạt động phát hiện sinh viên cần hỗ trợ về chuyên môn, tâm lý và đặc biệt tập trung vào rèn luyện các kỹ năng mềm”, ông Trình nói.