Theo khảo sát của VietNamNet, mẫu xe tay ga cao cấp Honda SH 350i tại các đại lý ở Hà Nội đang có đợt giảm giá sâu hơn mức đề xuất của hãng, lên đến hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, ngưỡng giảm giá có sự khác nhau giữa các đại lý.

Cụ thể, tại một HEAD Honda ở quận Đống Đa, Hà Nội, mẫu xe Honda SH 350i hiện được bán với giá 130 triệu đồng cho bản cao cấp, giảm 20,9 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng (150,99 triệu đồng). Bản đặc biệt đang bán giá 132 triệu đồng, thấp hơn 19,99 triệu đồng so với giá niêm yết hãng (151,99 triệu đồng). Tương tự, bản thể thao có giá thực tế bán 138 triệu đồng, giảm 14,49 triệu đồng so với niêm yết hãng (152,49 triệu đồng).

"Số lượng xe SH 350i nhập về đại lý cũng không có nhiều, nhưng vì khách đặt mua ít nên chúng tôi buộc phải bán dưới giá đề xuất của hãng để kích cầu người mua. Theo dự đoán của tôi, từ nay đến Tết, giá mẫu xe này sẽ không có nhiều biến động", nhân viên kinh doanh đại lý này cho biết.

Sức mua kém khiến mẫu xe tay ga phân khối lớn Honda SH 350i giảm dưới giá đề xuất hơn 20 triệu đồng.

Trong khi đó, tại một HEAD Honda khác ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Honda SH 350i bản cao cấp mức giá mới là 129 triệu đồng, tức giảm 21,9 triệu đồng so với giá đề xuất của hãng, rẻ hơn 1 triệu đồng so với HEAD Honda ở quận Đống Đa. Hai bản đặc biệt và thể thao tại HEAD này cũng rẻ hơn 500 nghìn đồng so với HEAD Honda ở quận Đống Đa với giá bán lần lượt là 131,5 triệu đồng và 137 triệu đồng, thấp hơn 19,49-13,49 triệu đồng so với niêm yết hãng.

Honda SH 350i là mẫu xe tay ga lắp ráp trong nước, ra mắt thị trường vào tháng 8/2021. Ngay sau khi ra mắt, mẫu xe này thường xuyên bị các đại lý bán chênh giá cao ngất ngưởng từ 20-30 triệu đồng so với giá niêm yết của hãng. Đỉnh điểm nhất là vào tháng 5, tháng 6/2022, khi nguồn cung khan hiếm, giá xe "vọt" lên tới 180-200 triệu đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12/2022, giá Honda SH 350i đảo chiều, liên tục giảm sâu và duy trì tình trạng này trong năm 2023.

Theo lý giải của các đại lý, mẫu SH 350i bị rớt giá mạnh hiện nay chủ yếu do sức mua trên thị trường sụt giảm. Trên thực tế Honda SH350i là một mẫu xe khá kén khách do người dùng cần phải có bằng lái A2.

Bên cạnh hàng loạt các ưu điểm công nghệ thì SH350i cũng có một số các nhược điểm nhất định như trọng lượng xe khá nặng và kích cỡ cồng kềnh với khối lượng lên tới 172kg, chiều cao yên 810mm, chỉ phù hợp với những người có chiều cao trên 1m75.

Tại Việt Nam, Honda SH 350i lắp ráp trong nước sử dụng động cơ eSP+ với dung tích 329,6cc, SOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 29,2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,8 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Trên thị trường hiện nay, các dòng xe "hot" khác của Honda cũng giảm giá so với giá niêm yết của hãng như: Honda Winner X 2023 giảm13 triệu đồng; Honda Vario 160 giảm 3-4 triệu đồng; Honda LEAD giảm 1-1,5 triệu đồng, Honda Vision giảm 500 nghìn đến 1 triệu đồng;...

Hãng Yamaha cũng có nhiều mẫu đang bán dưới giá niêm yết của hãng như: Exciter 155 VVA giảm 6-7 triệu đồng; Yamaha Grande giảm 500 nghìn đến 2 triệu đồng; Yamaha Janus giảm 200- 400 nghìn đồng...

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), tổng doanh số bán hàng năm 2023 là 2.516.212 xe, giảm 16,21% so với năm 2022. Đây là mức gần như là thấp nhất trong số 6 năm qua, thậm chí thấp hơn cả 2 năm mà đại dịch Covid diễn ra là 2019 và 2020.

