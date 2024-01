Theo ghi nhận của VietNamNet, trong 3 ngày đầu năm 2024, bên cạnh chương trình riêng của các đại lý, 4 hãng ô tô gồm Subara, Toyota, Honda và Mercedes đã chính thức công bố giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ cho khoảng 14 mẫu xe.

Trong đó, Subaru Việt Nam mạnh tay giảm sâu nhất cho 4 mẫu xe theo hình thức "tặng tiền mặt" từ 170-410 triệu đồng.

Cụ thể, mẫu xe thể thao hai cửa Subaru BRZ phiên bản 2.4 AT EyeSight được giảm kỷ lục tới 410 triệu đồng, kéo giá niêm yết từ 1,899 tỷ đồng xuống 1,489 tỷ đồng. Subaru Outback giảm 312 triệu đồng, kéo giá niêm yết từ 2,099 tỷ đồng xuống còn 1,787 tỷ đồng. Xe thể thao 4 cửa hiệu suất cao Subaru WRX phiên bản 2.4 CVT EyeSight với mức giảm 307 triệu đồng.

Mẫu xe thứ 4 là Subaru Forester giảm đồng loạt cả 3 phiên bản gồm bản cao cấp nhất 2.0 iS EyeSight giảm 250 triệu đồng, phiên bản 2.0 iL EyeSight giảm 230 triệu đồng, bản tiêu chuẩn 2.0 iL giảm 170 triệu đồng.

Trong dải sản phẩm trên, chỉ có Subaru Forester là mẫu xe bán chạy của hãng. Các mẫu còn lại đều có doanh số thấp, đặc biệt là 2 mẫu xe thể thao khá kén khách dù giá thường xuyên giảm "sập sàn" năm 2023.

Toyota Việt Nam công bố chính thức giảm giá cho 3 mẫu xe Raize, Yaris Cross và Fortuner với mức giảm từ 54-120 triệu đồng. Theo đó, mẫu Toyota Fortuner áp dụng giá mới cho cả 5 phiên bản gồm: Legender 2.8AT 4x4 giảm cao nhất 120 triệu đồng, đưa giá bán từ 1,47 tỷ đồng xuống còn 1,35 tỷ đồng; Legender 2.4AT 4x2 giảm 74 triệu đồng, từ mức giá 1,259 tỷ đồng xuống còn 1,185 tỷ đồng.

Cả 3 phiên bản này đều lắp ráp tại Việt Nam và thời điểm giảm giá tính từ 17/1/2024.

Hai phiên bản Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 và 2.7 AT 4x4 nhập khẩu Indonesia giảm từ 64-69 triệu đồng, mức giá sau giảm lần lượt là 1,165 tỷ đồng là 1,25 tỷ đồng. Giá mới của 2 phiên bản này được áp dụng ngay từ 2/1/2024.

Toyota Việt Nam cũng áp dụng mức giảm 54-120 triệu đồng dành cho 3 mẫu xe Raize, Yaris Cross và Fortuner.

Ở phân khúc thấp hơn, Toyota Yaris Cross được giảm từ 73-80 triệu đồng. Trong đó, Yaris Cross máy xăng giảm 80 triệu đồng, giá mới là 650 triệu đồng; Yaris bản hybrid giảm 73 triệu đồng với mức giá mới là 765 triệu đồng.

Mẫu xe giá rẻ Toyota Raizer giảm 54 triệu đồng với mức giá mới chỉ còn 498 triệu đồng. Thời điểm áp dụng giá giảm cũng tính từ 2/1/2024.

Trong dải sản phẩm của Toyota, 3 mẫu xe trên có mức tiêu thụ trung bình.

Hai hãng xe còn lại là Honda và Mercedes-Benz Việt Nam chỉ hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Trong đó, hãng xe sang Mercedes-Benz Việt Nam giảm 50% phí trước bạ cho 3 dòng xe C-Class, E-Class và V-Class, áp dụng đến ngày 29/02/2024.

Cụ thể, dòng xe Mercedes V-Class có hai phiên bản là V 250 Luxury và V 250 AMG, giá lần lượt 3,099 tỷ và 3,759 tỷ đồng. Khi được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giá bán được giảm tương đương với khoản tiền từ 185,99- 225,5 triệu đồng (trường hợp đăng ký tại Hà Nội với phí trước bạ là 12%).

Tương tự, dòng xe E-Class có 3 phiên bản E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG với giá niêm yết lần lượt là 2,159 tỷ đồng, 2,54 tỷ đồng và 3,209 tỷ đồng sẽ có mức giảm giá tương ứng là 129,5 triệu đồng, 152,4 triệu đồng và 192,5 triệu đồng (tại Hà Nội).

Dòng Mercedes C-Class có 3 phiên bản gồm C 200 Avantgarde giá 1,599 tỷ đồng, C 200 Avantgarde Plus 1,849 tỷ đồng, C 300 AMG giá 2,099 tỷ đồng. Mức giá giảm tương ứng 50% phí trước bạ của 3 phiên bản lần lượt là: 95,9 triệu đồng; 110,9 triệu; 125,94 triệu đồng (tại Hà Nội).

Theo công bố của Honda Việt Nam, 4 mẫu xe sẽ được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ áp dụng từ 5-31/1/2024. Trong đó, mẫu Honda City được tặng 100% lệ phí trước bạ cho 2 phiên bản L và G. Với giá niêm yết đang dao động 559-594 triệu đồng, khách hàng tại Hà Nội sẽ giảm được khoản chi phí từ 67-71 triệu đồng.

Honda City phiên bản RS và 3 mẫu Honda HR-V, Honda Civic, Honda Accord được hỗ trợ 50% phí trước bạ. Như vậy, với giá 609 triệu đồng, Honda City RS sẽ giảm giá tương đương khoản tiền 36,54 triệu đồng.

Honda HR-V có giá dao động từ 1,109-1,31 tỷ đồng, sẽ có mức giảm tương đương từ 66,54-78,6 triệu đồng. Honda Civic có giá niêm yết dao động từ 730-870 triệu đồng, sẽ có mức giảm giá tương đương là 43,8-52,2 triệu đồng.

Ngoài ra, theo ghi nhận từ thị trường, bước sang năm mới 2024, các đại lý của hãng Nissan cũng đang giảm mạnh phiên bản Nissan Kicks V. Xe vốn có giá 858 triệu đồng hiện đang được bán dưới 700 triệu đồng, có những đại lý chỉ bán ở mức giá 685 triệu đồng, tức giảm tới 173 triệu đồng.

Còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm này luôn là dịp mà nhiều người Việt thường “mạnh tay” cho việc mua sắm, đặc biệt là các tài sản có giá trị như ô tô. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn, sức mua trên thị trường giảm mạnh. Trong khi đó, từ ngày 1/1/2024, chính sách của Nhà nước hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hết hiệu lực. Dự báo, tuần tới sẽ có thêm nhiều thương hiệu xe khác tiếp tục công bố các ưu đãi giảm giá, tặng lệ phí trước bạ.